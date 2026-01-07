NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Buque petrolero

Estados Unidos captura un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela en el Atlántico

enero 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: @EUCOM
La operación fue llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército estadounidense.

Estados Unidos confiscó un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del Atlántico y con un submarino y un buque de guerra rusos cerca.

"El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Guerra, anunciaron hoy la incautación de El M/V Bella 1 por violaciones a las sanciones estadounidenses", informó el Comando Europeo de Estados Unidos.

"El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro", añadió.

Minutos antes, dos funcionarios estadounidenses informaron a Reuters del intento de la Guardia Costera y el ejército de los Estados Unidos por llevar a cabo la incautación.

El petrolero habría eludido el "bloqueo" marítimo estadounidense de petroleros sancionados y rechazado los intentos de la Guardia Costera de Estados Unidos de abordarlo.

Buques militares rusos estaban presente en las inmediaciones de la operación, incluido un submarino ruso, de acuerdo con lo informado inicialmente por Reuters.

El intento por interceptar el buque, cabe resaltar, ya se había realizado por primera vez el mes pasado, pero este se negó a ser abordado. Desde entonces, se ha registrado bajo bandera rusa.

Se trata del último petrolero, ahora conocido como Marinera, en el punto de mira de la Guardia Costera de Estados Unidos desde el inicio de la campaña de presión del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el régimen venezolano.

La confiscación se produce cinco días después de que las fuerzas especiales estadounidenses irrumpieran en Caracas antes del amanecer del sábado en una incursión militar para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos.

El ejército estadounidense lo entregó a las autoridades federales para que fuera procesado por cargos relacionados con el narcotráfico y otros presuntos crímenes.

En su primera audiencia en Nueva York, Maduro se declaró "no culpable" de acusaciones de conspiración narcoterrorista; conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

El presidente Donald Trump anunció luego del operativo que Estados Unidos "administrará" Venezuela incluido el petróleo, el cual continuará vendiendo a los principales clientes, incluido China.

Otro buque petrolero fue también incautado en el mar Caribe, el M/T Sophia, que operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas, informó el Comando Sur de Estados Unidos, responsable de la zona, en una publicación en X.

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró en su cuenta oficial de X que "el bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa en pleno efecto en cualquier parte del mundo".

La aclaración de Hegseth se da luego de que algunos medios reportaran que Estados Unidos estaba cerca de levantar el bloqueo marítimo al petróleo venezolano.

