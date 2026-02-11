NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
El proyecto Superliga se queda en la gaveta: el Real Madrid pacta con UEFA y retira su disputa judicial

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - Foto: EFE
El club, tras este acuerdo, abandona formalmente la creación de la Superliga, siguiendo los pasos del FC Barcelona.

Este miércoles trascendió que el Real Madrid y la UEFA pactaron para poner fin al proyecto de la Superliga Europea y a todas sus disputas legales.

Así las cosas, el plantel que administra Florentino Pérez habría desistido de su ofensiva judicial, que incluía una reclamación económica multimillonaria contra la UEFA de hasta 4.500 millones de euros por daños y perjuicios.

El club, tras este acuerdo, abandona formalmente la creación de la Superliga, siguiendo los pasos del FC Barcelona, que también confirmó su desvinculación definitiva días antes.

Mediante un comunicado la ‘casa blanca’ expresa que ambas entidades acordaron trabajar juntas "por el bien del fútbol europeo de clubes" dentro del marco de gobernanza de la UEFA.

Asimismo, consolidaron el modelo de competición basado en méritos deportivos para la clasificación a torneos internacionales, dejando atrás las plazas fijas que proponía el proyecto original de 2021.

El acuerdo formalizado también incluye a la European Football Clubs (EFC), sellando así 'la paz' tras casi cinco años de conflicto institucional.

De esto se trababa el proyecto ‘Superliga’:

Originalmente, se planteó como una alternativa a la Champions League, gestionada por los propios clubes y no por la UEFA.

Propuesta inicial (2021): Una liga "cerrada" o semicerrada con 12-15 clubes fundadores fijos y 5 invitados.

El objetivo central era maximizar los ingresos económicos para los grandes clubes europeos y ofrecer partidos de alto nivel de forma más frecuente.

