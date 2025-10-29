Estados Unidos confirma nuevo ataque contra una narcolancha que “transportaba estupefacientes” en el Pacífico

Este miércoles, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un nuevo ataque cinético contra una narcolancha en el Pacífico.

El funcionario de la administración Trump aseguró que, por orden del mandatario, el Departamento de Guerra “llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Pacífico Oriental”.

Hegseth afirmó que la inteligencia de las fuerzas estadounidenses detectó que la lancha estaba participando en “el contrabando de estupefacientes”.

Esto porque estaba transitando por una ruta conocida “de narcotráfico y transportaba estupefacientes”.

El secretario de Guerra también detalló que en la narcolancha se encontraban cuatro hombres a bordo que murieron tras el ataque en el Pacífico.

“Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque”, añadió Hegseth.

Además, puntualizó que “el hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses”.

“El Departamento de Guerra continuará persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen”, sentenció.

Esto se da tan solo unos días después de que Estados Unidos confirmara que realizó tres nuevos ataques contra cuatro embarcaciones que trasportaban “narcóticos en el Pacífico”.

Esta operación de las fuerzas estadounidenses dejó un saldo de 14 personas muertas y un sobreviviente.

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”, indicó Hegseth.