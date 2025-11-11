Al menos 12 personas murieron y otras 27 resultaron heridas tras un ataque suicida cerca a un tribunal en Pakistán

Este martes, se conoció que al menos 12 personas murieron y otras 27 resultaron heridas tras un ataque suicida frente a un tribunal en Pakistán.

Según se ha conocido, el ataque sucedió frente a un tribunal de Islamabad, la capital de Pakistán.

Las autoridades han reporta que se trató de un ataque suicida reivindicado por los talibanes pakistaníes en un momento de fuertes tensiones con Afganistán.

El ataque, el primero de este tipo que se produce en la ciudad en años, provocó el pánico entre la población y se produjo en una zona conocida por sus oficinas gubernamentales.

“Se ha producido un atentado suicida en el Kachehri”, el tribunal de distrito, declaró el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, en el lugar de los hechos.

“Hasta ahora hay 12 personas muertas y alrededor de 27 heridas”, detalló.

De acuerdo con algunos medios locales las víctimas mortales eran personas que acudían a sus citas judiciales.

Por su parte, el movimiento de los talibanes de Pakistán (TTP) reivindicó posteriormente el ataque.

"Este martes, uno de nuestros miembros atacó un tribunal de Islamabad", declaró el grupo en un comunicado.

El TTP es una formación armada que afirma tener la misma ideología que los talibanes de Kabul y que ataca regularmente a las fuerzas de seguridad pakistaníes.

"Se llevarán a cabo ataques contra quienes dictan sentencias basadas en leyes no islámicas, quienes las aplican y quienes las protegen, hasta que la 'sharía' impere en todo el país", añadió el grupo.

Antes de que el TTP reivindicara el ataque, el primer ministro Shehbaz Sharif ya había acusado al grupo y a los separatistas de la región de Baluchistán, ambos responsables de ataques dirigidos principalmente contra las fuerzas de seguridad.

Islamabad se ha mantenido en gran medida al margen de la violencia de milicianos en los últimos años, y el último atentado suicida se produjo en diciembre de 2022.