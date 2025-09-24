NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Pandillas

Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera a la pandilla Barrio 18, con gran presencia en Centroamérica

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Barrio 18 se dedica a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros en Guatemala y Honduras.

El Gobierno de Estados Unidos designó a la pandilla Barrio 18, con gran presencia en países del centro del continente, como organización terrorista extranjera, lo que permite al gobierno ampliar las medidas en su contra.

"Barrio 18 es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

"Estados Unidos continuará protegiendo a nuestra nación evitando que las drogas ilícitas lleguen a nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian la actividad violenta y criminal de pandillas y cárteles de drogas", agregó.

Esta designación, que se ha tomado con otras organizaciones criminales en los últimos meses, es un paso importante que permite a Estados Unidos operar con más margen de represión fuera del país, de acuerdo a sus propias leyes.

En febrero, la administración Trump había nombrado seis cárteles mexicanos, a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla MS-13 Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas.

Posteriormente, en julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al cartel de los Soles como entidad de terroristas globales especialmente designados (SDGT).

Según el documento emitido en ese entonces, Estados Unidos señala que la organización criminal está dirigida por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen venezolano.

Ahora, tras la decisión sobre Barrio 18, presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agradeció a Estados Unidos por la designación y afirmó que esa pandilla con sus crímenes ha "infligido tanto daño" a ambos países.

Bukele, además, dijo que "la mayoría" de miembros de esa pandilla en su país se encuentran presos en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Al igual que la Mara Salvatrucha, la Barrio 18 fue fundada en Los Ángeles por hispanos, años después, cuando los pandilleros centroamericanos fueron deportados, llevaron las bandas a El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que transformó a estos países entre los más violentos del mundo.

La designación de "terrorista" fue invocada por Washington para continuar con los ataques con contra lanchas que transportan droga en el Caribe, entre las costas venezolanas y países vecinos.

Javier Milei y Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - Foto EFE
Asamblea General de la ONU

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso": Trump se despacha en elogios hacia Milei tras reunión de ambos mandatarios en la ONU

Banderas de Palestina y la UE (AFP)
Palestina

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos": Petro sobre ataque a narcolancha en el Caribe

Nicolás Maduro´y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

Maduro promete enviar más cartas a Trump tras rechazo de Washington: "Si cierran una puerta, entras por la ventana"

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Asamblea General de la ONU

"Empezamos a usar el poder supremo del Ejército de EE. UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Maduro": Trump en la ONU

