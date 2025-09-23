NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Martes, 23 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

"EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos": Petro sobre ataque a narcolancha en el Caribe

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
República Dominicana reportó este domingo un ataque de Estados Unidos contra una embarcación que transportaba droga cerca de sus costas en el marco de la operación antinarcóticos desplegada por Washington en el Caribe.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió este lunes que los tripulantes de la lancha narcotraficante que fue atacada en República Dominicana por Estados Unidos podrían ser ciudadanos colombianos.

“Si la lancha fue hundida en República Dominicana, entonces es posible que fueran colombianos. Esto significa que funcionarios de EE. UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos”, indicó Petro a través de X.

En su mensaje, el jefe de Estado fue enfático: “No hay norma en ningún derecho que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar, cualquiera que sea su actividad”.

República Dominicana reportó este domingo un ataque de Estados Unidos contra una embarcación que transportaba droga cerca de sus costas en el marco de la operación antinarcóticos desplegada por Washington en el Caribe.

o

Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), informó del hecho en rueda de prensa junto a una funcionaria de la embajada de Estados Unidos, quien indicó que se trataba del mismo ataque mencionado por el presidente estadounidense Donald Trump el viernes.

"A raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápida de narcoterroristas que transportaba aproximadamente 1.000 kilogramos de presunta cocaína", se incautaron "377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales", dijo Devers.

Estados Unidos desplegó hace casi un mes ocho buques de guerra en el Caribe para hacer frente al narcotráfico en la región y anunció haber destruido al menos tres barcos que supuestamente transportaban drogas en aguas cercanas a Venezuela con ataques que dejaron al menos 14 muertos.

Washington acusa a Nicolás Maduro de encabezar el Cartel de los Soles, que la administración Trump designó como organización terrorista, y pide 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de la cabeza del régimen venezolano.

Trump publicó el viernes en su cuenta de la red Truth Social un video que muestra el ataque militar estadounidense contra una presunta lancha del narcotráfico.

En las imágenes compartidas por el mandatario republicano se ve cómo un avión estadounidense persigue por varios segundos al bote y luego, en pocos instantes, le lanza un contundente ataque que lo reduce a cenizas.

o

"Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Aunque Trump no precisó en su momento cuándo tuvo lugar el ataque ni de dónde provenía la embarcación, sí aseguró que ocurrió en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye América Central y América del Sur, así como el Caribe.

Fuentes vinculadas al caso dijeron a la prensa que la embarcación atacada podría tener origen venezolano. "Esas pacas (paquetes) que yo vi, esos colores, no los había visto como los de Colombia, porque los del Colombia son una paca diferente. Es un saco como con una raya. Estas —las destruidas— tienen muchas rayas", dijo a la AFP una fuente no identificada.

Según la información de la DNCD, 60 de los paquetes recuperados estaban "totalmente destruidos como parte de la explosión de la embarcación".

Temas relacionados:

Gustavo Petro

República Dominicana

Embarcaciones

Cartel de Los Soles

Lucha contra las drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Muchos jóvenes ven la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan en una situación peor": Comisionada de la CIDH sobre cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿El uso del acetaminofén en el embarazo está corelacionado con el autismo?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos": Petro sobre ataque a narcolancha en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Maduro está angustiado, le tienen el pie en el cuello": expresidente Iván Duque sobre carta de la cabeza del régimen a Donald Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en el evento de la Concordia
Concordia 2025

“Debemos apuntar a lograr acuerdos de diálogo mínimos para que el paso siguiente sea exitoso”: presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, sobre Venezuela

Ernesto Michel Pérez Alvelaes, ciudadano cubano exiliado
Cuba

"Muchos jóvenes ven la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan en una situación peor": Comisionada de la CIDH sobre cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania

Autismo - Foto por Canva
Salud

¿El uso del acetaminofén en el embarazo está corelacionado con el autismo?

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

¿Qué busca Maduro con los ejercicios de las milicias en Venezuela que provocaron burlas de Trump?

Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica / FOTO: EFE
Concordia 2025

“Maduro está manejando muchas cartas al mismo tiempo”: Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, sobre el intento de diálogo que busca el régimen con EE.UU.

Más de Política

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Una cuerdita rosada en la mano y la lealtad de los más allegados: La protección de Maduro en días complicados

Javier Milei - María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció a Milei por designar al Cartel de los Soles como organización terrorista: “Nuestro pueblo ha enfrentado con valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ya ataque de EE. UU. a una embarcación - Fotos: EFE
Donald Trump

Proyecto de ley le daría facultades a Trump para atacar países y matar terroristas en medio de la afrenta contra el narcotráfico

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Dayro Moreno con la selección Colombia en la Copa América 2011 - Foto: EFE
Dayro Moreno

Tras su convocatoria a la selección Colombia, reviven el increíble gol con el arco solo que erró Dayro Moreno ante Argentina

Jason Dunham, buque de guerra estadounidense - Foto: EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela asegura que un barco de pescadores "fue asaltado" por un buque destructor de Estados Unidos

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Una cuerdita rosada en la mano y la lealtad de los más allegados: La protección de Maduro en días complicados

Javier Milei - María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció a Milei por designar al Cartel de los Soles como organización terrorista: “Nuestro pueblo ha enfrentado con valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista”

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamín Netanyahu

Netanyahu llama a la población de Ciudad de Gaza a irse "ahora" tras mortífero atentado en Jerusalén

Foto: Donald Trump (AFP) - Redes Sociales
Donald Trump

Presidente Trump publica video de las milicias en Venezuela con sarcástico mensaje: "¡Una amenaza muy seria!"

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda