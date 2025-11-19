"Dos ‘Goats’": el mensaje de la Casa Blanca junto a video en el que Cristiano Ronaldo camina y ríe mientras habla con Donald Trump

La Casa Blanca publicó este miércoles mediante su cuenta de X un video con algunas de las imágenes que deja un encuentro que sostuvo el astro del fútbol Cristiano Ronaldo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Dos ‘Goats’”, escribió la Casa Blanca como descripción al video en el que se ve al futbolista caminando sonriente de la mano de su esposa, Georgina Rodríguez, mientras cruza unas palabras con Trump.

‘Goat’, cabe resaltar, es el acrónimo de la expresión “el mejor de todos los tiempos” que muchos fanáticos del fútbol usan para describir al atacante portugués.

El astro portugués Cristiano Ronaldo visitó el martes la Casa Blanca en el marco de la reunión que sostuvo el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, con Trump, según informaron medios locales.

Los detalles de la reunión que mantuvo el delantero del Al Nassr con el mandatario estadounidense se desconocen, pero algunos medios apuntan a que estuvieron relacionados con el Mundial 2026 y la imagen del portugués como máximo exponente del fútbol saudí.

Según algunos medios como CNN y AP, el líder republicano fue quien invitó al ‘Bicho’ a la Casa Blanca mientras está en Washington.

Cristiano se ha convertido en la cara del fútbol saudí desde su llegada al Al Nassr en 2023 con un contrato de 200 millones de dólares al año.

El portugués, de 40 años, firmó este año una extensión de dos años de su contrato, que es en gran medida propiedad del fondo del príncipe heredero.

La reunión se da luego de la entrevista con Piers Morgan en la que Ronaldo admitió querer sentarse a hablar con el jefe de Estado norteamericano.

En diálogo con el periodista británico, CR7 afirmó que “si el mundo está en paz, es nuestro objetivo. Él (Trump) es una de las personas que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo”.

Por otra parte, en su visita a la Casa Blanca, el príncipe heredero le prometió a Trump inversiones por valor de 1 billón de dólares a Estados Unidos.