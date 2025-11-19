NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Casa Blanca

"Dos ‘Goats’": el mensaje de la Casa Blanca junto a video en el que Cristiano Ronaldo camina y ríe mientras habla con Donald Trump

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Cristiano Ronaldo. (EFE)
Donald Trump y Cristiano Ronaldo. (EFE)
‘Goat’, cabe resaltar, es el acrónimo de la expresión “el mejor de todos los tiempos” que muchos fanáticos del fútbol usan para describir al atacante portugués.

La Casa Blanca publicó este miércoles mediante su cuenta de X un video con algunas de las imágenes que deja un encuentro que sostuvo el astro del fútbol Cristiano Ronaldo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Dos ‘Goats’”, escribió la Casa Blanca como descripción al video en el que se ve al futbolista caminando sonriente de la mano de su esposa, Georgina Rodríguez, mientras cruza unas palabras con Trump.

o

‘Goat’, cabe resaltar, es el acrónimo de la expresión “el mejor de todos los tiempos” que muchos fanáticos del fútbol usan para describir al atacante portugués.

El astro portugués Cristiano Ronaldo visitó el martes la Casa Blanca en el marco de la reunión que sostuvo el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, con Trump, según informaron medios locales.

Los detalles de la reunión que mantuvo el delantero del Al Nassr con el mandatario estadounidense se desconocen, pero algunos medios apuntan a que estuvieron relacionados con el Mundial 2026 y la imagen del portugués como máximo exponente del fútbol saudí.

Según algunos medios como CNN y AP, el líder republicano fue quien invitó al ‘Bicho’ a la Casa Blanca mientras está en Washington.

o

Cristiano se ha convertido en la cara del fútbol saudí desde su llegada al Al Nassr en 2023 con un contrato de 200 millones de dólares al año.

El portugués, de 40 años, firmó este año una extensión de dos años de su contrato, que es en gran medida propiedad del fondo del príncipe heredero.

La reunión se da luego de la entrevista con Piers Morgan en la que Ronaldo admitió querer sentarse a hablar con el jefe de Estado norteamericano.

En diálogo con el periodista británico, CR7 afirmó que “si el mundo está en paz, es nuestro objetivo. Él (Trump) es una de las personas que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo”.

Por otra parte, en su visita a la Casa Blanca, el príncipe heredero le prometió a Trump inversiones por valor de 1 billón de dólares a Estados Unidos.

Temas relacionados:

Casa Blanca

Cristiano Ronaldo

Donald Trump

Mundial 2026

Estados Unidos

Fútbol europeo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Antes le servía y ahora defiende su gestión": expertos analizan por qué el presidente Petro justifica lo que en el pasado llamó "asesinatos" en medio de bombardeos militares

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Permite atacar objetivos e infraestructuras relacionadas al Cartel de los Soles, es decir a Nicolás Maduro”: experto sobre reciente designación del Departamento de Estado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El dilema es la incoherencia de Petro”: Diego Molano sobre bombardeos ordenados por el presidente que derivaron en la muerte de varios menores de edad

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Sheinbaum se opuso tajantemente a eventual ataque de EE. UU. contra carteles en suelo mexicano: "en la última intervención se llevó la mitad del territorio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es importante que Maduro viaje a Rusia o China": el senador Rick Scott analiza en NTN24 posible intervención terrestre en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Más de Actualidad

Ver más
El expresidente colombiano Andrés Pastrana participó, junto con los también exmandatarios Luis Alberto Lacalle, Federico Franco, e Hipólito Mejía, en el décimo Diálogo Presidencial del Grupo Idea. (EFE)
Andrés Pastrana

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Huracán Melissa atraviesa Cuba - Foto EFE
Huracán Melissa

Melissa deja cuantiosos desastres en Cuba y Jamaica antes de dirigirse convertido en un huracán de categoría 2 a las Bahamas

Vladimir Padrino López/ Donald Trump - Fotos EFE
Padrino López

Vladimir Padrino López desafía a la administración Trump al afirmar que cualquier operación de la CIA en Venezuela "fracasará"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo pone fin a su historia en los mundiales tras anuncio que sacude al mundo del fútbol sobre el 2026

Sean Diddy Combs (AFP)
Diddy Combs

Autoridades estadounidenses revelaron la fecha en la que el rapero Sean 'Diddy' Combs saldrá de prisión

El expresidente colombiano Andrés Pastrana participó, junto con los también exmandatarios Luis Alberto Lacalle, Federico Franco, e Hipólito Mejía, en el décimo Diálogo Presidencial del Grupo Idea. (EFE)
Andrés Pastrana

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Huracán Melissa atraviesa Cuba - Foto EFE
Huracán Melissa

Melissa deja cuantiosos desastres en Cuba y Jamaica antes de dirigirse convertido en un huracán de categoría 2 a las Bahamas

Vladimir Padrino López/ Donald Trump - Fotos EFE
Padrino López

Vladimir Padrino López desafía a la administración Trump al afirmar que cualquier operación de la CIA en Venezuela "fracasará"

Gustavo Petro responde nuevamente a Donald Trump - Fotos: EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Presidente Petro responde a nuevo pronunciamiento de Trump y afirma que Colombia no es guarida de "drogas"

Presidente Donald Trump - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump está considerando atacar instalaciones que producen cocaína dentro de Venezuela, dice CNN

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre