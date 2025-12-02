Tribunal Arbitral del Deporte anunció importante decisión sobre atletas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales

Este martes, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) anunció una importante decisión sobre los deportistas rusos y bielorrusos de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026: anuló la exclusión total de los esquiadores de ambos países.

La determinación abre la puerta a su participación bajo bandera neutral en el evento multideportivo internacional que se llevará a cabo entre el 6 y el 22 de febrero en territorio italiano.

A través de un comunicado, la jurisdicción indicó que, si "cumplen los criterios" establecidos por el Comité Olímpico Internacional para obtener el estatus neutral, los deportistas de ambas naciones "deberían ser autorizados a participar en los eventos de clasificación" de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Aunque la decisión va en línea con una resolución de octubre en la que se autorizaba a competir a los pilotos de trineos (luge) de esas dos nacionalidades a pesar de que la federación internacional de la disciplina los quería excluir, el reciente anuncio tiene mayor relevancia debido a que la FIS organiza un conjunto de disciplinas (esquí alpino, de fondo y acrobático, snowboard) que son más de la mitad de los podios en la competencia internacional.

En su comunicado, el TAS subrayó que "los estatutos de la FIS protegen a los individuos contra la discriminación y exigen que la FIS sea políticamente neutral" e indicó que se había excluido a los esquiadores de Rusia y Bielorrusia "debido a su nacionalidad, independientemente del hecho" de que cumplieran o no "con los criterios de elegibilidad de los atletas individuales neutrales".

Para los Juegos Olímpicos de París de 2024, el Comité Olímpico Internacional (COI) había abierto la posibilidad de una participación rusa y bielorrusa bajo bandera neutral siempre que los deportistas no estuvieran bajo contrato con el Ejército y no hubieran apoyado la invasión a Ucrania en 2022.

Finalmente, el TAS también decidió que los deportistas rusos podrán participar en los Juegos Paralímpicos "en las mismas condiciones que los demás paraatletas", con himno y bandera, debido a que el Comité Paralímpico Internacional (CPI) votó a finales de septiembre su plena reintegración.