Susto en la premiere de ‘Wicked’: fan se abalanzó sobre Ariana Grande en plena alfombra roja

El evento de estreno de la película ‘Wicked: For Good’ en Singapur se vio totalmente empañado por el susto que se llevó una de sus protagonistas. En la alfombra roja de la premiere, la cantante y actriz Ariana Grande protagonizó un momento de angustia luego de que un aficionado se abalanzó sobre ella.

Cuando la intérprete de ‘Twilight Zone’ se encontraba caminando por la alfombra roja junto a sus compañeros de elenco Michelle Yeoh, Cynthia Erivo y Jeff Goldblum un aficionado corrió hacia ella.

En ese momento, el aficionado la abrazó y la tiró hacia atrás ocasionando el pánico de Ariana y de sus compañeros de elenco.

Por su parte, Cynthia Erivo, quien interpreta a Elphaba en la cinta, se interpuso entre el hombre y Ariana apartándola lejos mientras le dice al sujeto que no la toque.

En varios videos que han circulado en redes se ve que Erivo la abraza y le pregunta si está bien, para luego mirar enfadada a la multitud.

Tras lo sucedido, según el medio The Straits Times, el intruso fue empujado lejos de la artista y posteriormente escoltado por el personal de seguridad fuera de la premiere.

El sujeto fue identificado como Johnson Wen, de 25 años, quien es conocido en redes sociales como ‘Pyjama Man’.

Desde sus redes el hombre publicó un mensaje para la actriz que le da vida a Glinda en la cinta agradeciéndole por dejarlo “posar” junto a ella en la alfombra roja. “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme aparecer en la alfombra amarilla a tu lado”, aseguró.

El sujeto comentó en sus redes que había sido detenido de manera breve, pero confirmó que ya se encuentra en “libertad”.

El hombre es conocido por ser un “intruso serial” que acuede a varios eventos de artistas en los que se abalanza sobre ellos o los incomoda de alguna manera.

El más reciente fue la interrupción que hizo en el concierto de Katy Perry durante su show en Sídney en junio de este año.

Otra oportunidad en la que hizo algo parecido fue en el concierto de The Weeknd y en la pista de 100 metros masculino de los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

Según el medio The Straits Times, Wen acumula actualmente una suma total de 20.000 dólares en multas por este tipo de comportamientos. Además, el sujeto ha sido vetado de varios recintos musicales como el Accor Stadium de Sídney.

Sin embargo, su accionar afectó claramente a la cantante quien en el pasado ha vivido situaciones que le han dejado estrés postraumático.

Esto tras los hechos ocurridos en 2017 en el atentado de Manchester, durante uno de sus conciertos, que dejó un saldo de 22 personas muertas.

La actriz confesó tiempo después de ese suceso que: “No creo que algún día pueda hablar de eso sin llorar”.

“Lo traumatizante que debe ser para una persona como Ariana Grande a la que le hicieron un atentado en un concierto como fue el Manchester Arena que alguien se te acerque así de la nada en una premiere. La gente que hace este tipo de cosas está mal de la cabeza”, comentó un fanático de la cantante.