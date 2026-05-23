Estados Unidos desplegó dos de sus portaviones más grandes en aguas venezolanas; se vieron en el momento de los sobrevuelos

Cerca del puerto marítimo de La Guaira, se avistaron este sábado a dos portaviones de los más grandes de Estados Unidos sin conocerse la razón de su presencia. Se trata del barco de asalto anfibio USS Iwo Jima LHD7 y el crucero misilístico USS Lake Erie CG70.

En redes sociales circulan las fotografías de los poderosos navíos que estaba a la vista de todos los venezolanos que estaban en cercanías de esta zona.

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La presencia de estos poderosos barco de Estados Unidos en aguas venezolanas se dio justo el mismo día en que se llevaron a cabo los simulacros de sobrevuelo desde la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Ante la mirada atónita de los habitantes de la capital venezolana, la embajada de Estados Unidos en Caracas llevó a cabo su simulacro de sobrevuelos y cientos de videos que circulan en redes sociales dejan ver la impresión de la gente al ver estas poderosas máquinas de guerra.

Los sobrevuelos ocurrieron casi cinco meses después de una incursión aérea de fuerzas estadounidenses para capturar a Nicolás Maduro. La operación incluyó a bombardeos el 3 de enero que sembraron pánico sobre Caracas y sus cercanías.

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De hecho, el barco de asalto anfibio USS Iwo Jima LHD7 que se avistó en aguas venezolanas fue en el que la misión de Estados Unidos sacó a Nicolás Maduro de Venezuela y lo transportó a su país, donde está siendo juzgado por diferentes crímenes internacionales.

El régimen no se ha pronunciado al respecto de la presencia de estos dos barcos en aguas venezolanas, solo se han referido al simulacro que hicieron las aeronaves desde la embajada de Estados Unidos en Caracas.