Estados Unidos dona equipos y armamento militar a país latinoamericano

En el marco del entrenamiento conjunto liderado por el Comando Sur de Estados Unidos en el que participa El Salvador, la entidad ha donado armamento y equipo al Comando de Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

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El subcomandante del Comando Sur, teniente general Evan Pettus, hizo entrega del donativo al ministro de Defensa de El Salvador, almirante René Francis Merino.

“Este importante donativo optimiza nuestra capacidad operativa y asegura que nuestros soldados cuenten con los recursos materiales necesarios para cumplir su misión con eficacia”, declaró el almirante Merino, luego de que su país recibiera fusiles de precisión MK22 y carabinas M4.

De acuerdo con infodefensa, el Grupo Militar de Estados Unidos informó que la entrega hace parte de la sólida relación de cooperación de los dos países, donde comparten una visión de estabilidad regional y apoyo mutuo.

Cabe resaltar que más de 1.200 efectivos militares y de seguridad pública de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras, República Dominicana y Costa Rica entrenan hasta el 27 de abril en el CENTAM Guardian 26.

"Nos unimos como una fuerza operativa combinada, conjunta, multinacional y con un propósito común: disuadir y entrenarnos para hacer frente a las amenazas", dijo el subcomandante del Comando Sur, Evan Pettus, al iniciar los ejercicios en una base militar en Ilopango, al este de San Salvador.

Pettus agregó que el entrenamiento está dirigido a "reforzar" la capacidad de las fuerzas de seguridad "para responder a crisis, ya sean naturales o provocadas por el hombre".

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Asimismo, René Francis Merino, señaló que el ejercicio que acoge su país está enfocado en "operaciones de respuesta rápida en tierra, mar y aire" con el fin de "contrarrestar las amenazas" de narcotráfico, crimen organizado, pandillas, migración ilegal y tráfico de armas, entre otras.

Finalmente, el Comando Sur, con sede en Florida, ha estado al frente desde septiembre pasado en operaciones antidrogas en aguas del Caribe y Pacífico.