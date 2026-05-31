MOE se pronuncia tras divulgación del voto de Gustavo Petro y Armando Benedetti durante la jornada electoral en Colombia

La controversia surgida tras la divulgación pública del voto del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la jornada electoral de este domingo, generó reacciones por parte de la Misión de Observación Electoral (MOE), que enfatizó que el voto secreto sigue siendo una garantía clave para proteger los derechos democráticos de los ciudadanos durante las elecciones.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, fue consultada por Noticias RCN sobre lo ocurrido durante las elecciones y acerca de la decisión de algunos funcionarios públicos de mostrar públicamente su voto.

La directora de la MOE recordó que en Colombia existe un amplio despliegue logístico orientado a asegurar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al sufragio de manera reservada.

Ante ello, subrayó que esta garantía busca salvaguardar tanto la libertad como la seguridad de los votantes. Asimismo, recalcó que el carácter secreto del sufragio es fundamental para que cada ciudadano pueda elegir de manera autónoma, sin presiones ni interferencias externas, durante el ejercicio democrático.

Por su parte, la magistrada del CNE Alba Lucía Velásquez afirmó que no hay ninguna norma que impida a un ciudadano hacer público el sentido de su voto si así lo decide.

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“No hay prohibición en que cada ciudadano, por sí mismo, tome la decisión de presentarlo al público o no. Es una decisión intrínseca de cada ciudadano”, afirmó.

“La secrecía del voto es un principio que busca proteger precisamente el secreto del sufragio para evitar cualquier tipo de coacción externa, para que el ciudadano no se sienta presionado al momento de ejercer ese derecho. Muchos ciudadanos no mostramos nuestro voto porque queremos mantenerlo en secreto. Hay otros ciudadanos y ciudadanas que desean hacerlo y eso no está prohibido”, agregó.

Al ser preguntada sobre si esa disposición cambia en el caso de los funcionarios públicos, la magistrada señaló que no, argumentando que la campaña electoral ya concluyó y que exhibir el voto no está contemplado como una infracción dentro de la normativa electoral.

“Es una decisión personal. Cualquier ciudadano puede mostrarlo. Yo, si estuviera cerca de mis nietos, abriría el voto y se lo mostraría, pero como no estoy frente a ellos, ni a mis hijos ni a mi familia, que son quienes me interesa que sepan cómo voto, no lo hago. Pero no hay una prohibición expresa en la ley que diga que quien ejerce su derecho fundamental al sufragio no pueda mostrarlo al público”, concluyó.