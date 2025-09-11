Estados Unidos endurece requisitos para visas: prohibirá práctica común en solicitudes que afectará también a turistas colombianos

Estados Unidos ha endurecido en los últimos meses su política migratoria, motivo por el cual se han visto afectados los trámites de visas y las exigencias para obtener permisos de residencia y hasta de turismo.

En los últimos días, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció una nueva medida que afecta no solo a turistas colombianos, sino a aquellos de otras nacionalidades.

Y es que a partir del pasado 6 de septiembre ya no se pueden solicitar visas en un consulado o embajada distinto al país de residencia o nacionalidad. Es decir, cada solicitante tendrá que estar en su país de origen o residencia para poder tramitar una visa de turismo a los Estados Unidos.

“Los solicitantes de visas de no inmigrante de EE. UU. (NIV) deben programar sus citas de entrevista de visa en la Embajada o el Consulado de EE. UU. en su país de nacionalidad o residencia”, informó el Departamento de Estado.

Esta medida solo se exceptuará en caso de que un país no cuente con representación diplomática de Estados Unidos, caso en el que sí se podrá solicitar en alguna embajada de un país diferente al de residencia u origen.

El Departamento de Estado informó que en el caso de los venezolanos que quieran tramitar una visa de no inmigrante lo podrán hacer en la embajada de Bogotá.

Esta medida entra en vigencia para evitar que los solicitantes acudan a otros países para pedir visas, una práctica común entre los turistas para evitar largas esperas.

Este es el caso de Colombia, que tiene un número muy alto de solicitantes y por lo tanto muchos turistas decidían acudir a países vecinos para encontrar fechas de entrevistas más cercanos. Cabe resaltar que actualmente los tiempos de trámite de visas pueden demorar hasta más de un año.

No obstante, esa práctica quedará prohibida y el gobierno estadounidense ha advertido que las visas podrían ser negadas si se tramitan en otro lugar distinto al de residencia.

“Los solicitantes deben poder demostrar su residencia en el país donde presentan la solicitud, si el lugar de solicitud se basa en su residencia”, indicó.

“Los solicitantes que programen entrevistas de no inmigrante en una embajada o consulado estadounidense fuera de su país de nacionalidad o residencia podrían tener más dificultades para obtener la visa. Las tarifas pagadas por estas solicitudes no serán reembolsadas ni transferibles”, advirtió.

Cabe resaltar que desde el pasado 1 de septiembre Estados Unidos también eliminó la exención de entrevista para menores de 14 años y mayores de 79 años, por lo que para solicitar visas de turismo todos tendrán que cumplir con una entrevista con el cónsul.