¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

El Gobierno de Javier Milei firmó en julio una declaración de intención con Estados Unidos para que los ciudadanos argentinos puedan ingresar a ese país sin necesidad de gestionar un visado.

Argentina busca hacer parte del Visa Waiver Program (Programa de Exención de Visados), en medio de los rumores de una pausa en las negociaciones.

Según Estados Unidos, el país del cono sur deberá cumplir con "altos estándares internacionales en sus procedimientos migratorios" para poder acceder.

Aunque el proceso de designación del Programa de Exención de Visados lleva tiempo, Argentina ya trabaja en cumplir con los requisitos impuestos por el Gobierno Trump.

