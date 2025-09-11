Colaboradores con visado válido son excluidos de programas especiales de la NASA debido a su nacionalidad

La NASA ha comenzado a prohibir que ciudadanos chinos con visas válidas se unan a sus programas, lo que pone de relieve la intensificación de la carrera espacial entre las potencias rivales.

El cambio de política fue informado por primera vez por Bloomberg News y confirmado por la agencia del gobierno estadounidense.

"La NASA ha tomado medidas internas con respecto a los ciudadanos chinos, incluyendo restringir el acceso físico y cibernético a nuestras instalaciones, materiales y red para garantizar la seguridad de nuestro trabajo", dijo el miércoles a la prensa la portavoz de la NASA, Bethany Stevens.

A los ciudadanos chinos se les permitía anteriormente trabajar como contratistas o estudiantes que contribuyeran a la investigación, aunque no como personal, según Bloomberg.

Pero el 5 de septiembre, varias personas informaron al medio que se les había bloqueado repentinamente el acceso a los sistemas informáticos y se les había prohibido asistir a reuniones en persona.

La medida se produce en medio de una creciente retórica en contra de china bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump, en un momento en el que Estados Unidos y China compiten por enviar tripulaciones a la Luna.

El programa Artemis de la Unión Americana, una continuación de los alunizajes del Apolo entre 1969 y 1972, tiene como objetivo la llegada a la Luna en 2027, pero ha sufrido sobrecostos y retrasos.

China, por el contrario, pretende que sus 'taikonautas' lleguen al espacio en 2030 según su programa, con el que últimamente ha tenido más éxito en el cumplimiento de los plazos.

"Estamos en una segunda carrera espacial en este momento", dijo el miércoles a los periodistas el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, en una conferencia de prensa relacionada con los descubrimientos realizados con un rover o 'astromóvil' estadounidense en Marte.

"Los chinos quieren volver a la Luna antes que nosotros. Eso no va a suceder. Estados Unidos ha sido líder en el espacio en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro", sentenció.

China también busca convertirse en el primer país en regresar a la Tierra con una muestra de la superficie marciana, para lo que planea llevar a cabo una misión robótica cuyo lanzamiento está previsto para 2028 y que traerá rocas en 2031.

La administración Trump, entretanto, ha señalado a través de su propuesta presupuestaria que quiere cancelar la misión de retorno de muestras de Marte, un proyecto conjunto con la Agencia Espacial Europea.

Se ha insinuado, por demás, que la tarea podría ser realizada con una misión tripulada, aunque a la fecha no se han proporcionado detalles concretos al respecto.