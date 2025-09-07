NTN24
Domingo, 07 de septiembre de 2025
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

septiembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Esto representaría otra fuerte presión para Nicolás Maduro, quien es señalado por Washington de ser cabecilla del Cartel de los Soles y por lo cual el gobierno estadounidense duplicó recientemente la recompensa por información que permita dar con su captura.

En medio de la elevada tensión, el gobierno de Donald Trump estaría evaluando designar como organización terrorista a la dirección de contrainteligencia del régimen venezolano (DGCIM).

Esto representaría otra fuerte presión para Nicolás Maduro, quien es señalado por Washington de ser cabecilla del Cartel de los Soles, por lo cual el gobierno estadounidense duplicó recientemente la recompensa por información que permita dar con su captura a 50 millones de dólares.

La noticia se conoce luego de que el mandatario republicano revelara si estaría contemplando ejecutar ofensivas militares contra los carteles de la droga que operan en Venezuela, incluso dentro del país.

"Ya lo descubrirás", dijo Trump de manera sugerente en la Casa Blanca antes de abordar el helicóptero Marine One rumbo a Nueva York, donde asistirá al Abierto de Tenis de Estados Unidos.

o

CNN habló sobre una posible intervención en territorio venezolano que hace parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar el régimen de Nicolás Maduro, a quien el Gobierno del presidente Trump ha catalogado como jefe del denominado Cartel de los Soles y por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Actualmente, Estados Unidos lleva a cabo un despliegue naval en aguas de Latinoamérica y el Caribe, cerca de Venezuela, para combatir a los cárteles de la droga en el marco de las operaciones antinarcóticos y antiterroristas ejecutadas por el Ejército.

La tensión aumentó con el ataque de EE. UU. a una supuesta lancha narcotraficante que salía de Venezuela y donde murieron once llamados "narcoterroristas".

Posteriormente, el Pentágono confirmó que dos aviones militares F-16 pertenecientes al régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada en aguas internacionales en el marco de las operaciones antinarcóticos y antiterroristas.

En respuesta, Estados Unidos sumó diez aviones de combate F-35 al despliegue que ya incluía siete buques de guerra, un submarino nuclear, varios aviones P-8 y más de 4.000 marines.

