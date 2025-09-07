Trump lanzó una "última advertencia" a Hamás sobre los rehenes que aún mantiene en cautiverio y dijo que "no habrá otra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una "última advertencia" al grupo terrorista Hamás sobre los rehenes que aún mantiene bajo su poder desde que escaló en el conflicto con Israel, el 7 de octubre de 2023.

A través de su plataforma digital, Truth Social, el mandatario republicano aseguró que "los israelíes han aceptado sus condiciones" y que ya "es hora de que Hamás también las acepte".

"Todos quieren que los rehenes regresen a casa. ¡Todos quieren que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra! Gracias por su atención a este asunto", escribió Trump este domingo 7 de septiembre, a un mes de que se cumpla un nuevo aniversario de la escalada del conflicto.

El movimiento islamista palestino Hamás, que se encuentra en el poder en la Franja de Gaza desde 2007, aún mantiene a rehenes israelíes en cautiverio tras casi dos años del mortal ataque a Israel que desató un conflicto en la zona.

Durante su incursión, Hamás asesinó a cientos de personas y tomó a varios rehenes. Según los informes oficiales, el ataque dejó al menos 1.200 muertos y 251 secuestrados.

En respuesta, Israel lanzó una fuerte ofensiva militar contra con el objetivo de destruir a Hamás y proteger a su población.

Desde entonces, miles de palestinos han muerto, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.

El conflicto ha escalado con el pasar del tiempo y, el 8 de octubre de 2023, el movimiento islamista proiraní Hezbolá del Líbano abrió un frente contra Israel en el sur, en la frontera entre ambos países, en apoyo a su aliado Hamás.

Asimismo, Irán bombardeó a Israel el pasado 2 de octubre de 2024, con casi 200 misiles balísticos, en respuesta a las acciones que ha tomado el país hebreo contra Hezbolá, en las que ha acabado con importantes mandos de la organización.