Reconocido tenista francés se encuentra bajo sospecha de apuestas tras revisar su teléfono en pleno tie-break y perder todos los puntos

El reconocido tenista francés Ugo Humbert se encuentra en el ojo del huracán tras un particular suceso durante un partido en el ATP 250 de Montpellier que lo puso bajo la lupa.

En el tercer set, durante el punto de quiebre de su partido contra su compatriota Adrian Mannarino, Humbert caminó hacia su bolso y revisó su teléfono.

Tras mirar su celular durante unos segundos, el tenista, que iba liderando el set 4-3, regresó a la cancha, pero no volvió a ganar ni un solo punto desde ese momento, generando sospechas entre los aficionados.

El partido terminó 6-7 (4), 6-3, 7-6 (4) a favor de Mannarino, el actual número 70 en el ranking ATP.

Sin embargo, esto ha generado que en redes sociales que los internautas acusen al número 38 en el mundo de hacer parte de las famosas y controversiales apuestas deportivas.

VEA TAMBIÉN El DT venezolano Richard Páez es oficializado como nuevo entrenador de equipo histórico de Colombia: dirigirá después de cinco años o

Para varios usuarios en redes, Humbert estaría involucrado en el mundo de las apuestas porque tras los segundos en que revisó su teléfono su actitud en la cancha cambió.

"Es un escándalo increíble", "Está en modo ludopatía", "Las malas mañas están en todos los deportes", "Las apuestas están matando todo", "Vaya amaño", "Las apuestas ya mataron todo el deporte", son algunos de los comentarios.

Otros internautas no creen que se trate de una apuesta sino afirman que el celular pudo estar sonando, arruinando la concentración del tenista.

"Si pones los puntos aquí verás que lo intentó al 100%", "Un teléfono sonando es un descuido, no una prueba de amaño", "Parecía que lo silenció y lo guardó", dicen algunos cibernautas.

Por su parte, Mannarino jugará este viernes en los cuartos de final del torneo contra su compatriota Arthur Gea, quien se quedó con el triunfo luego de que el checo Tomas Machac abandonara por molestias físicas.