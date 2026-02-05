NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jueves, 05 de febrero de 2026
Tenista

Reconocido tenista francés se encuentra bajo sospecha de apuestas tras revisar su teléfono en pleno tie-break y perder todos los puntos

febrero 5, 2026
Por: Diana Pérez
Ugo Humbert | Foto: AFP
Ugo Humbert | Foto: AFP
Para varios usuarios en redes, el tenista estaría involucrado en el mundo de las apuestas porque tras los segundos en que revisó su teléfono su actitud en la cancha cambió.

El reconocido tenista francés Ugo Humbert se encuentra en el ojo del huracán tras un particular suceso durante un partido en el ATP 250 de Montpellier que lo puso bajo la lupa.

En el tercer set, durante el punto de quiebre de su partido contra su compatriota Adrian Mannarino, Humbert caminó hacia su bolso y revisó su teléfono.

Tras mirar su celular durante unos segundos, el tenista, que iba liderando el set 4-3, regresó a la cancha, pero no volvió a ganar ni un solo punto desde ese momento, generando sospechas entre los aficionados.

El partido terminó 6-7 (4), 6-3, 7-6 (4) a favor de Mannarino, el actual número 70 en el ranking ATP.

Sin embargo, esto ha generado que en redes sociales que los internautas acusen al número 38 en el mundo de hacer parte de las famosas y controversiales apuestas deportivas.

o

Para varios usuarios en redes, Humbert estaría involucrado en el mundo de las apuestas porque tras los segundos en que revisó su teléfono su actitud en la cancha cambió.

"Es un escándalo increíble", "Está en modo ludopatía", "Las malas mañas están en todos los deportes", "Las apuestas están matando todo", "Vaya amaño", "Las apuestas ya mataron todo el deporte", son algunos de los comentarios.

Otros internautas no creen que se trate de una apuesta sino afirman que el celular pudo estar sonando, arruinando la concentración del tenista.

"Si pones los puntos aquí verás que lo intentó al 100%", "Un teléfono sonando es un descuido, no una prueba de amaño", "Parecía que lo silenció y lo guardó", dicen algunos cibernautas.

Por su parte, Mannarino jugará este viernes en los cuartos de final del torneo contra su compatriota Arthur Gea, quien se quedó con el triunfo luego de que el checo Tomas Machac abandonara por molestias físicas.

Temas relacionados:

Tenista

Tenis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una papa caliente en manos de Delcy Rodríguez": Carlos Paparoni habla de situación de Alex Saab

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Diosdado Cabello ya no es el hombre fuerte, lo ves mucho más miedoso": análisis sobre situación del número dos del chavismo en Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Más de Deportes

Ver más
Luis Suárez, delantero colombiano / FOTO: EFE
Luis Suárez

Luis Suárez (con un nudo en la garganta) le dedicó su premio a jugador del partido en la Champions League a su esposa

Estadio Camp Nou en Barcelona, España. (EFE)
Barcelona

Barcelona hace oficial su candidatura para que el Camp Nou sea sede de la final de la Champions League de 2029

Jugador de los Navegantes del Magallanes portando una camiseta que dice: 'Somos el Hampa' / Yadier Molina, mánager puertorriqueño - Fotos: X / EFE
LVBP

"La gente no se debe ofender de esa forma": mánager de Magallanes responde a cuestionamientos por motivar a sus jugadores con la expresión 'somos el hampa'

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El exembajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez | Foto: EFE
Foro Económico Internacional CAF

"Cuando Petro se enfrente con Marco Rubio y Donald Trump, las cosas que le van a pedir van a ser tan grandes que lo van a dejar como un mentiroso": exembajador de Panamá ante la OEA

CATNLF | Foto NASA
Nasa

La NASA prueba una tecnología que podría reducir drásticamente el consumo de combustible en aviones comerciales

Llegada de Rocío San Miguel a Madrid, España - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Su gran preocupación es el resto de los presos políticos": abogada de Rocío San Miguel, activista excarcelada por el régimen venezolano

María Corina Machado/ Donald Trump - Fotos AFP
Estados Unidos y Venezuela

Se conoce fecha estimada y lugar de reunión de María Corina Machado con Donald Trump, que volvió a cuestionar decisión del Comité Noruego del Nobel

Luis Suárez, delantero colombiano / FOTO: EFE
Luis Suárez

Luis Suárez (con un nudo en la garganta) le dedicó su premio a jugador del partido en la Champions League a su esposa

Marte | Foto Canva
Marte

Una tormenta de polvo en Marte revela nuevas pistas sobre el agua perdida del planeta

.
Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre