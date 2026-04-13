La Operación Lanza del Sur sigue activa: Comando Sur de EE. UU. reveló video de nuevo ataque contra una narcolancha en el Pacífico

Este lunes el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron de un nuevo ataque contra una embarcación operada por narcotraficantes en el sur del continente.

Pese a que la destrucción de buques cargados con drogas cayó drásticamente, la operación Lanza del Sur sigue activa y el Comando Sur aún mantiene sus ojos sobre el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia el norte.

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"Aplicando fricción sistémica total a los cárteles. El 13 de abril, bajo la dirección del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas", señaló en redes sociales el organismo militar.

Y agregó que "la inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".

Asimismo, el Southcom confirmó que "dos narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción" y no se reportaron "daños a fuerzas militares" de Estados Unidos.

La pasada destrucción de una embarcación que transitaba en rutas usadas por grupos criminales para el transporte de drogas por el océano Pacífico fue el pasado 11 de abril.

“El 11 de abril, por orden del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, indicó.

La unidad del Ejército de Estados Unidos expresó que la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y “estaban involucradas en operaciones de narcotráfico”.