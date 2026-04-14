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Martes, 14 de abril de 2026
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Hezbolá

¿Cómo operan los terroristas de Hezbolá contra Israel?

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El tema es analizado en NTN24 por Carlos Alberto Patiño Villa, experto en conflictos internacionales y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia.

El grupo terrorista Hezbolá ha reivindicado este martes ataques contra posiciones del Ejército de Israel en el norte del país, en medio de la crisis desencadenada en Líbano.

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Según recoge el diario libanés Al Manar, el grupo ha informado que ha golpeado el asentamiento de Misgav Am, un kibbutz en el norte de Israel, en "un bombardeo de cohetes".

Respecto a este asunto surge la siguiente pregunta: ¿Cómo operan los terroristas de Hezbolá contra Israel?

El tema es analizado en NTN24 por Carlos Alberto Patiño Villa, experto en conflictos internacionales y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia.

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"Las conversaciones son importantes porque se trata de que Israel se acoja a lo negociable... Esto podría descarrilar las negociaciones que ya se habían iniciado... Podría impedir que se lleve a cabo una terminación de la guerra entre EE. UU. e Irán", expresó el entrevistado.

"Hay que recordar que Hezbolá de alguna manera obedece a uno de los grupos que conforma la sociedad libanesa, que son los chiitas, que representa entre el 30 y el 35% de la población, eso hace que sea tan difícil desarmar a Hezbolá ", complementó.

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De acuerdo con reportes, en lo que va de mes se han registrado múltiples ataques de Hezbolá, dirigidos contra concentraciones de fuerzas y centros de mando israelíes.

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