"Estadounidenses deben salir de Irán ahora": Embajada de EE. UU. en Irán lanza fuerte advertencia a sus ciudadanos

La Embajada de Estados Unidos en Irán lanzó este miércoles una nueva alerta para sus ciudadanos en Irán y países vecinos

"A partir del 21 de abril, el espacio aéreo de Irán se ha reabierto parcialmente. Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irán ahora, monitorear los medios locales para actualizaciones y consultar con aerolíneas comerciales para obtener información adicional sobre vuelos saliendo de Irán", señaló Travel.gov.

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Asimismo, señala que los estadounidenses que busquen salir de Irán también pueden hacerlo por tierra hacia Armenia, Azerbaiyán, Turquía y Turkmenistán.

Adicionalmente, los ciudadanos estadounidenses "no deben viajar a Afganistán, Irak o la zona fronteriza entre Pakistán e Irán".

Finalmente, la Embajada Virtual de EE. UU. en Irán hizo un llamado a tener en cuenta que el régimen iraní "podría impedir que los ciudadanos estadounidenses salgan o cobrar una “tarifa de salida” por las salidas de Irán" y los "nacionales dobles estadounidense-iraníes deben salir de Irán con pasaportes iraníes".

Medidas a tomar