NTN24
Miércoles, 22 de abril de 2026
Miércoles, 22 de abril de 2026
Ataque al régimen de Irán

"Estadounidenses deben salir de Irán ahora": Embajada de EE. UU. en Irán lanza fuerte advertencia a sus ciudadanos

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: AFP
Foto de referencia: AFP
Asimismo, señala que los estadounidenses que busquen salir de Irán también pueden hacerlo por tierra hacia Armenia, Azerbaiyán, Turquía y Turkmenistán.

La Embajada de Estados Unidos en Irán lanzó este miércoles una nueva alerta para sus ciudadanos en Irán y países vecinos

"A partir del 21 de abril, el espacio aéreo de Irán se ha reabierto parcialmente. Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irán ahora, monitorear los medios locales para actualizaciones y consultar con aerolíneas comerciales para obtener información adicional sobre vuelos saliendo de Irán", señaló Travel.gov.

o

Asimismo, señala que los estadounidenses que busquen salir de Irán también pueden hacerlo por tierra hacia Armenia, Azerbaiyán, Turquía y Turkmenistán.

Adicionalmente, los ciudadanos estadounidenses "no deben viajar a Afganistán, Irak o la zona fronteriza entre Pakistán e Irán".

Finalmente, la Embajada Virtual de EE. UU. en Irán hizo un llamado a tener en cuenta que el régimen iraní "podría impedir que los ciudadanos estadounidenses salgan o cobrar una “tarifa de salida” por las salidas de Irán" y los "nacionales dobles estadounidense-iraníes deben salir de Irán con pasaportes iraníes".

Medidas a tomar

  • Abandona Irán ahora.
  • Inscríbase en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP). para recibir actualizaciones sobre seguridad de la Embajada de los Estados Unidos.
  • Siga la sección “ Información consular para ciudadanos estadounidenses: Irán” ” canal en WhatsApp para recibir las últimas alertas de seguridad.
  • Mantén la comunicación con familiares y amigos para informarles de tu estado.
  • Asegúrese de tener sus documentos de viaje actualizados y fácilmente accesibles.
  • Busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. Tenga a mano alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.
  • En caso de ataque, manténgase alejado de los escombros y consulte los medios de comunicación para obtener información oficial.
  • Evite las protestas y manifestaciones, mantenga un perfil bajo y esté atento a su entorno.
  • Preste mucha atención a las comunicaciones de los funcionarios locales.
  • Mantén tu teléfono celular cargado y programado con los siguientes números de emergencia.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos ataca a Irán

Irán - EEUU

Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba: "Su vida corre peligro; lo están torturando", dice el padre

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un golpe a las fuentes de ingreso del régimen": Juan Sebastián Chamorro sobre sanciones de EE. UU. contra el círculo más cercano del dictador nicaragüense Daniel Ortega

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Nos asustamos": sobreviviente relata los momentos de pánico y angustia que vivió en el ataque contra turistas en Teotihuacán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Miguel Díaz-Canel - Fotos: EFE
Dictadura en Cuba

"Tienen una pequeña oportunidad para llegar a un acuerdo": Departamento de Estado confirma a NTN24 conversaciones directas con el régimen de Cuba

Familiares presos políticos en Venezuela - Foto: AFP
Presos políticos

“Es toda una sociedad que vive bajo la injusticia”: exprisionero político ante las nuevas medidas de excarcelación del régimen venezolano

Operaciones de EE. UU. en aguas internacionales - Foto: Departamento de Guerra
Buque

Estados Unidos interceptó un buque sin nacionalidad en el Indo-Pacífico: "Las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados"

Foto de referencia (Canva)
Bogotá

Estas son las imágenes del brutal ataque con cuchillo en el rodaje de una telenovela que dejó tres muertos en Colombia: ¿Justicia por mano propia o legítima defensa?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el Estrecho de Ormuz - Fotos: EFE
estrecho de Ormuz

La compleja situación en el estrecho de Ormuz a falta de dos días para que venza el nuevo plazo de Trump al régimen iraní: "Hay una presión real sobre Irán"

Más de Actualidad

Ver más
Vladimir Padrino López, militar venezolano solicitado por la justicia de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Fotos EFE
Dictadura en Venezuela

Tras destituirlo del Ministerio de Defensa, Delcy Rodríguez designa a Vladimir Padrino López como nuevo ministro de Agricultura del régimen

Maduro buscaba comprar misiles. (AFP)
Estados Unidos e Irán

Nicolás Maduro intentó comprar misiles balísticos al régimen de Irán en 2020, según el medio Politico

Fotos: capturas videos del pez Parakneria thysi
Video viral

Ejemplares de misteriosa especie de pez son captados desafiando la gravedad al escalar una cascada en el Congo: ¿cómo y por qué lo hacen?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Vladimir Padrino López, militar venezolano solicitado por la justicia de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Fotos EFE
Dictadura en Venezuela

Tras destituirlo del Ministerio de Defensa, Delcy Rodríguez designa a Vladimir Padrino López como nuevo ministro de Agricultura del régimen

ilustración del juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández - Foto de referencia: EFE
Juan Orlando Hernández

Corte de EE. UU. deja sin efecto condena por narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, según su esposa

Maduro buscaba comprar misiles. (AFP)
Estados Unidos e Irán

Nicolás Maduro intentó comprar misiles balísticos al régimen de Irán en 2020, según el medio Politico

Fotos: capturas videos del pez Parakneria thysi
Video viral

Ejemplares de misteriosa especie de pez son captados desafiando la gravedad al escalar una cascada en el Congo: ¿cómo y por qué lo hacen?

Alireza Tangsiri - AFP
Ataque al régimen de Irán

Jefe del Comando Central lanzó dura advertencia tras la muerte del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica

Bandera de Irán | Foto: AFP
Irán

Irán descartó restringir su programa de enriquecimiento de uranio pese a las exigencias de Estados Unidos e Israel: "no son más que deseos que quedarán enterrados"

Nicolás Maduro y bandera de Irán (EFE y Canva)
Estados Unidos ataca a Irán

Informe revela nexos de Maduro e Irán: recibió misiles y permitió uso de mina de uranio en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre