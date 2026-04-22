"Estadounidenses deben salir de Irán ahora": Embajada de EE. UU. en Irán lanza fuerte advertencia a sus ciudadanos
La Embajada de Estados Unidos en Irán lanzó este miércoles una nueva alerta para sus ciudadanos en Irán y países vecinos
"A partir del 21 de abril, el espacio aéreo de Irán se ha reabierto parcialmente. Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irán ahora, monitorear los medios locales para actualizaciones y consultar con aerolíneas comerciales para obtener información adicional sobre vuelos saliendo de Irán", señaló Travel.gov.
Asimismo, señala que los estadounidenses que busquen salir de Irán también pueden hacerlo por tierra hacia Armenia, Azerbaiyán, Turquía y Turkmenistán.
Adicionalmente, los ciudadanos estadounidenses "no deben viajar a Afganistán, Irak o la zona fronteriza entre Pakistán e Irán".
Finalmente, la Embajada Virtual de EE. UU. en Irán hizo un llamado a tener en cuenta que el régimen iraní "podría impedir que los ciudadanos estadounidenses salgan o cobrar una “tarifa de salida” por las salidas de Irán" y los "nacionales dobles estadounidense-iraníes deben salir de Irán con pasaportes iraníes".
Medidas a tomar
- Abandona Irán ahora.
- Inscríbase en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP). para recibir actualizaciones sobre seguridad de la Embajada de los Estados Unidos.
- Siga la sección “ Información consular para ciudadanos estadounidenses: Irán” ” canal en WhatsApp para recibir las últimas alertas de seguridad.
- Mantén la comunicación con familiares y amigos para informarles de tu estado.
- Asegúrese de tener sus documentos de viaje actualizados y fácilmente accesibles.
- Busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. Tenga a mano alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.
- En caso de ataque, manténgase alejado de los escombros y consulte los medios de comunicación para obtener información oficial.
- Evite las protestas y manifestaciones, mantenga un perfil bajo y esté atento a su entorno.
- Preste mucha atención a las comunicaciones de los funcionarios locales.
- Mantén tu teléfono celular cargado y programado con los siguientes números de emergencia.