Estados Unidos estaría revisando las visas de más de 55 millones de extranjeros para dar lugar a masivas deportaciones, según AP

Un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos informó en las últimas horas a la agencia de noticias AP que se están revisando los visados de 55 millones de personas.

La investigación, según dicha fuente, se está desarrollando con el objetivo de detectar posibles infracciones que puedan dar lugar a la deportación.

Y es que, de llegar a haber indicios de posible 'inelegibilidad' como casos de estancia prolongada, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública y participación en cualquier forma de actividad terrorista o apoyo a la misma, el Departamento podría revocar dichas visas.

La medida sería parte del compromiso de la administración del presidente estadounidense Donald Trump de proteger la seguridad nacional y pública de Estados Unidos.

Se trata de 55 millones de extranjeros que actualmente poseen visados válidos para entrar a los Estados Unidos y que, de llegar a ser percibidos como una 'amenaza' en cualquier sentido para la Unión Americana, verían afectado su ingreso y estadía.

La revisión se da luego de que Estados Unidos revocara las visas de más de 6.000 estudiantes por 'infringir la ley' con acciones como permanecer más tiempo del permitido, agresión, conducir bajo los efectos de sustancias psicoactivas y el robo, según el Departamento de Estado.

Trump, cabe resaltar, se ha enfrentado a varias universidades estadounidenses de primer nivel, acusándolas de convertirse en bastiones del antisemitismo tras las masivas protestas estudiantiles en defensa de los derechos de los palestinos en medio de la guerra de Gaza.

Asimismo, el mandatario republicano ha utilizado su segundo mandato para imponer estrictas medidas restrictivas en aras de 'Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo' o Make America Great Again (MAGA), un eslogan utilizado desde su campaña presidencial de 2016.

El miércoles, Amnistía Internacional acusó al Gobierno estadounidense de violar los derechos humanos al utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) para vigilar a migrantes, así como a estudiantes extranjeros opuestos a la campaña militar israelí en la Franja de Gaza.

Esa misma entidad destacó las herramientas de IA de Babel Street y Palantir, empresas especializadas en el análisis de datos a gran escala y en tiempo real que tienen varios contratos con el gobierno estadounidense, en especial en defensa e inteligencia.

La administración Trump, entretanto, lleva adelante redadas 'antiinmigratorias' en todo el país. El número de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó su punto máximo en junio, con más de 60.000 inmigrantes indocumentados arrestados.