Republicanos de Texas aprueban polémico rediseño de distritos con respaldo de Trump que los beneficiaría para las elecciones intermedias

Los legisladores de Texas aprobaron el miércoles un nuevo mapa del Congreso estatal diseñado a instancias del presidente Donald Trump para cambiar cinco escaños en la Cámara de Representantes en manos de los demócratas en las elecciones intermedias próximo año.

Este nuevo aval ocurre después de que docenas de legisladores demócratas pusieran fin a una huelga de dos semanas que había bloqueado temporalmente la aprobación.

Los legisladores republicanos, que han dominado la política de Texas durante más de dos décadas, llevaron a cabo una inusual redistribución de distritos a mediados de la década para ayudar a Trump a mejorar las probabilidades de su partido de preservar su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en medio de vientos políticos en contra.

El proyecto de ley para rediseñar el mapa fue aprobado por 88 votos a favor y 52 en contra, según las líneas partidistas. Una vez que la Cámara de Representantes y el Senado de Texas hayan acordado una versión, esta pasará al gobernador republicano Greg Abbott, quien aseguró que la firmará.

El mapa, que tendrá que conciliarse con la versión del Senado estatal, ha desencadenado una disputa nacional de redistribución de distritos, con gobernadores de ambos partidos advirtiendo con iniciar esfuerzos similares en otros estados.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, está impulsando un esfuerzo para rediseñar el mapa de su estado y así invertir cinco escaños republicanos. California, con mayoría demócrata, es el estado más poblado del país, mientras que Texas, con mayoría republicana, es el segundo más poblado.

El mapa de Texas trasladaría a los votantes conservadores a distritos actualmente controlados por los demócratas y combinaría algunos distritos que controlan los demócratas.

Otros estados republicanos, incluidos Ohio, Florida, Indiana y Missouri, están avanzando o considerando sus propios esfuerzos de redistribución de distritos, al igual que estados demócratas como Maryland e Illinois.

La redistribución de distritos suele ocurrir cada 10 años después del Censo de Estados Unidos para reflejar los cambios de población, y la redistribución a mediados de década ha sido históricamente inusual.

Al dibujar los mapas, en muchos estados los legisladores manipulan las líneas para favorecer a su partido sobre la oposición, una práctica conocida como "manipulación de distritos electorales".

Los demócratas de Texas, por su parte, plantearon este mismo miércoles múltiples objeciones y preguntas sobre la medida.

El representante demócrata John Bucy dijo desde el pleno de la Cámara antes de la aprobación del proyecto de ley que los nuevos mapas claramente tenían la intención de diluir el poder de voto de los votantes de color, latinos y asiáticos, y que el hecho de que sus colegas republicanos se sometieran a la voluntad de Trump era "profundamente preocupante".

Los republicanos, incluido Trump, han reconocido abiertamente que el nuevo mapa busca aumentar su poder político. El partido controla actualmente 25 de los 38 distritos del estado según un mapa diseñado por los republicanos y aprobado hace cuatro años.

Los demócratas y grupos de derechos civiles han dicho que el nuevo mapa diluye el poder de voto de las minorías raciales en violación de la ley federal y han prometido demandar.

A nivel nacional, los republicanos obtuvieron la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de 435 escaños, en 2024 por tan solo tres escaños.

Históricamente, el partido del presidente pierde escaños en la Cámara en las primeras elecciones intermedias y los índices de aprobación de Trump han caído desde que asumió el cargo en enero.