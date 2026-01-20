NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Una encuesta nacional realizada por Meganalisis entre el 6 y el 11 de enero de 2026 dejó contundentes resultados.

En un escenario post-captura de Nicolás Maduro, una encuesta nacional realizada por Meganalisis entre el 6 y el 11 de enero de 2026 revela que el 78,3% de los venezolanos votaría por María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas y Premio Nobel de Paz, si las elecciones presidenciales fueran hoy.

Este contundente respaldo refleja el deseo de cambio político de los ciudadanos venezolanos y una clara preferencia por una transición hacia la democracia.

El estudio de opinión, que vino después de la captura de Maduro y Cilia Flores hace dos semanas, también muestra un extendido descontento hacia Delcy Rodríguez, encargada del régimen.

Un abrumador 93,5% de los encuestados rechaza su gestión, indicando que "la señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes", y que "93,5% de los venezolanos afirmó no estar de acuerdo de una transición" encabezada por ella.

La encuesta, que proporciona una visión detallada del desgaste del chavismo, revela que el 90,9% de los venezolanos no confía en ningún líder chavista. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, figuras prominentes del régimen, apenas cuentan con un respaldo que no supera el 3%.

Esta sensación de desconfianza se ve reforzada por datos que indican que el 88,6% de los encuestados cree que Maduro fue traicionado por miembros de su propio gobierno.

El sondeo destaca además un elevado nivel de gratitud hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el 92,2% de los participantes expresando su agradecimiento por su papel en los eventos recientes. Sin embargo, existe un sentimiento generalizado de inseguridad entre los venezolanos, ya que el 83,5% teme represalias del régimen si manifiestan públicamente su oposición.

Adicionalmente, un 86,9% de los encuestados reconoce la existencia de presos políticos, de los cuales el 98,1% está a favor de su liberación inmediata.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Encuestas

Elecciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El régimen en voz de Diosdado, de Delcy y de Jorge Rodríguez, cuando anuncia paz, se refiere a paz criminal": Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Foto: EFE
Presos políticos

"Presos políticos y sus familiares en Venezuela son víctimas de permanentes extorsiones, incluso para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas": Martha Tineo

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Madre de preso político en Venezuela - Fotos: X
Presos políticos

Desgarradora reacción de la madre de un preso político en Venezuela: "Señor, te entrego mi vida por la libertad de mi hijo. Ya no aguanto más, padre amado"

Nicolás Maduro Guerra (AFP)
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Más de Política

Ver más
Emmanuel Macron, presidente de Francia (AFP)
Ataque de Estados Unidos en Venezuela

Tras la detención de Maduro, Macrón llamó a María Corina para darle su apoyo y el régimen amenaza con "acciones diplomáticas"

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez cambia su descripción de perfil en redes y despacha con un cuadro de Maduro y Cilia junto a los de Chávez y Bolívar

El nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani. (EFE)
Zohran Mamdani

"Quieren saber si la izquierda puede gobernar": Zohran Mamdani en juramentación como nuevo alcalde de Nueva York

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Premier League

Centrocampista de la selección Colombia dejaría la Premier League la próxima temporada

Mike Johnson, Carlos A. Giménez, Lisa McClain y Steve Scalise - Foto AFP
Régimen venezolano

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn / Nicolás Maduro, dictador venezolano - Fotos: EFE / X
Cae Maduro en Venezuela

Así es la prisión de Brooklyn, Nueva York, donde Maduro esperará su juicio: se le conoce como "infierno en la tierra"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump publica imágenes hechas con IA en las que pone a Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo el dominio de Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es nuestro hemisferio": el mensaje de Marco Rubio tras la captura de Maduro y su comparecencia ante la justicia de EE. UU.

María Corina Machado en la OEA (EFE)
María Corina Machado

Reunión con el secretario general de la OEA y encuentro con congresistas en el Capitolio: continúa la intensa agenda de María Corina Machado en Washington DC

La Carlota - AFP
Ataque de Estados Unidos en Venezuela

Sin información oficial de muertos durante ataque a bases militares de Venezuela: Investigación independiente ubica la cifra en 20

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre