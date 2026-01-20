Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

En un escenario post-captura de Nicolás Maduro, una encuesta nacional realizada por Meganalisis entre el 6 y el 11 de enero de 2026 revela que el 78,3% de los venezolanos votaría por María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas y Premio Nobel de Paz, si las elecciones presidenciales fueran hoy.

Este contundente respaldo refleja el deseo de cambio político de los ciudadanos venezolanos y una clara preferencia por una transición hacia la democracia.

El estudio de opinión, que vino después de la captura de Maduro y Cilia Flores hace dos semanas, también muestra un extendido descontento hacia Delcy Rodríguez, encargada del régimen.

Un abrumador 93,5% de los encuestados rechaza su gestión, indicando que "la señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes", y que "93,5% de los venezolanos afirmó no estar de acuerdo de una transición" encabezada por ella.

La encuesta, que proporciona una visión detallada del desgaste del chavismo, revela que el 90,9% de los venezolanos no confía en ningún líder chavista. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, figuras prominentes del régimen, apenas cuentan con un respaldo que no supera el 3%.

Esta sensación de desconfianza se ve reforzada por datos que indican que el 88,6% de los encuestados cree que Maduro fue traicionado por miembros de su propio gobierno.

El sondeo destaca además un elevado nivel de gratitud hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el 92,2% de los participantes expresando su agradecimiento por su papel en los eventos recientes. Sin embargo, existe un sentimiento generalizado de inseguridad entre los venezolanos, ya que el 83,5% teme represalias del régimen si manifiestan públicamente su oposición.

Adicionalmente, un 86,9% de los encuestados reconoce la existencia de presos políticos, de los cuales el 98,1% está a favor de su liberación inmediata.