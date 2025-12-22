“Estados Unidos finalmente comprendió el peligro que representa para el hemisferio”: análisis de las operaciones en el Caribe contra el régimen de Maduro

Omar González Moreno, exgobernador del estado Bolívar en Venezuela, y el economista Alberto Bernal estuvieron en el programa La Noche de NTN24 para hablar sobre las operaciones que adelanta Estados Unidos en el Mar Caribe y que ya entró en una etapa de confiscar y sanciones buques petroleros cercanos a las costas venezolanas.

Los expertos concuerdan en que todas estas medidas son para arrinconar a Nicolas Maduro y que este deje el poder sin que haya necesidad de una intervención militar.

“Estados Unidos finalmente comprendió el peligro que representa para el hemisferio y para ellos, Venezuela se había convertido en la cabeza de organizaciones terroristas para convertir al mar Caribe en el próximo medio oriente. Esta persecución y estas intercepciones demuestran que no es una amenaza, sino una decisión de poner orden y es apoyado por el pueblo venezolano”, aseguró González.

“Yo lo que creo que está pasando es que el presidente Trump tomó una decisión de seguridad nacional y ve al régimen tiránico de Nicolas Maduro como un enemigo acérrimo de Estados Unidos y querer generar un cambio sin llegar a una invasión, porque esto implicaría mucho riesgo para los soldados, entonces busca ahogar al régimen, dejarlo sin recursos para que haya un colapso”, acotó Bernal.