Estas son las aerolíneas que han cancelado sus vuelos a México tras la muerte de ‘El Mencho’: algunas devolvieron aviones que estaban en el aire al momento del operativo

Tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, jefe del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estalló una ola de violencia en México que obligó a las autoridades de Estados Unidos a emitir alertas a sus ciudadanos, y algunas aerolíneas han cancelado sus vuelos.

‘El Mencho’, por cuya captura Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, fue abatido por el Ejército el domingo 22 de febrero en un operativo apoyado por Washington en Talpalpa, Jalisco, según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En un comunicado de la sección de Asuntos Consulares del Departamento, difundido en X, la entidad instó a sus ciudadanos a "permanecer resguardados hasta nuevo aviso".

Además, precisó que "los bloqueos han afectado las operaciones aéreas, y algunos vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta".

Varias zonas del país, entre ellas ciudades muy turísticas como Cancún, Guadalajara y Oaxaca, así como el estado de Baja California, se vieron afectadas con la alerta.

Aerolíneas del país como United, Southwest, Alaska y American, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, emitieron comunicados anunciando la cancelación de conexiones con Puerto Vallarta, Guadalajara, Manzanillo y también Mazatlán.

Incluso, algunos aviones tuvieron que dar media vuelta cuando volaban hacia México, según precisaron varías aerolíneas como Southwest, cuyos cuatro vuelos con destino a Puerto Vallarta tuvieron que regresar.

Por su parte, WestJet indicó que desvió siete vuelos que debía ir a Puerto Vallarta y canceló 37 adicionales desde y hacia esta ciudad, Guadalajara y Manzanillo.