Jueves, 21 de agosto de 2025
Estados Unidos pausará "inmediatamente" toda emisión de visas para conductores extranjeros de camiones

agosto 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Camiones en carretera de California/ Marco Rubio - Fotos de referencia EFE
Rubio posteó en X que se detendrá "toda emisión de visas" para un gremio que apenas en junio se vio obligado a hablar el idioma inglés para poder prestar el servicio.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el jueves que Estados Unidos pausará "inmediatamente" la emisión de todas las visas de trabajadores para un importante sector en el país norteamericano.

Se trata del visado de trabajo de los conductores extranjeros de camiones comerciales o camioneros, que a partir del momento en el que Rubio posteó en X la novedad, se interrumpieron todos sus trámites, según informó.

"El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses", escribió Rubio.

Bajo ese argumento, el jefe de la diplomacia estadounidense informó que a partir de ahora (tarde del jueves) se detendrá "toda emisión de visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales".

El anuncio de Rubio llega luego de que en junio entrara en vigor una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que aumentaba la rigurosidad contra los foráneos de este gremio, pues les exigió a todos los camioneros en Estados Unidos hablar inglés.

Los Estados que no cumplieran con la medida enfrentarían cierto tipo de sanciones, según se anunció en su momento, mientras aquellos camioneros que no hablasen el idioma podrían ser considerados "no aptos" para prestar el servicio.

A menos de dos meses que entrara en vigor dicha medida, no obstante, el panorama parece empeorar para los operadores extranjeros de grandes vehículos que trabajan en el país norteamericano.

La noticia se difunde, además, en un momento en el que se conoció por parte de un alto funcionario del Departamento de Estado que se están revisando las visas de más de 55 millones de extranjeros para detectar posibles infracciones que puedan dar lugar a la deportación.

Asimismo, las visas de más de 6.000 estudiantes fueron revocadas el martes por permanecer en el país más tiempo del permitido y por "transgredir la ley", según el mismo Departamento de Estado.

Rubio, cabe resaltar, no ha ocultado sus críticas a los manifestantes antisraelíes, utilizando una ley poco clara que le permite a la administración Trump revocar visas a personas consideradas contrarias a los intereses de la política exterior estadounidense.

Desde que Rubio asumió el cargo en enero con el presidente Donald Trump, el Departamento de Estado anunció la revocación de más de cinco mil visas. La administración, sin embargo, ha enfrentado reveses en dos sonados casos.

Mahmoud Khalil, residente legal permanente en Estados Unidos que lideró las protestas pro-palestinas en la Universidad de Columbia, fue liberado en junio por un juez estadounidense.

Rumeysa Ozturk, estudiante turca de posgrado de la Universidad de Tufts, que escribió un artículo en un periódico universitario crítico con Israel, por su parte, fue liberada por otro magistrado en mayo a la espera de sus argumentos.

USS Iowa Jima en su partida de Norfolk - Foto: US Navy
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Un volcán entra en erupción en el extremo oriente de Rusia tras terremoto de magnitud 8,8 - Foto AFP
Volcán

Un volcán entra en erupción en el extremo oriente de Rusia tras terremoto de magnitud 8,8

Soldados sudaneses - Foto de referencia de EFE
Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos niega que Sudán destruyera un avión emiratí con mercenarios colombianos

Claudia Sheinbaum- Donald Trump - Fotos EFE
Aranceles

"No es una prórroga que nos permita decir: ya quedó todo resuelto": analista sobre plazo en los aranceles de Estados Unidos a México

Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Debate presidencial en Bolivia / FOTO: EFE
Elecciones en Bolivia

Conclusiones del primer debate presidencial en Bolivia: ¿regresará la derecha al poder?

Un volcán entra en erupción en el extremo oriente de Rusia tras terremoto de magnitud 8,8 - Foto AFP
Volcán

Un volcán entra en erupción en el extremo oriente de Rusia tras terremoto de magnitud 8,8

Selección de Venezuela en el Preolímpico de 2024 - Foto: EFE
La Vinotinto

Emotivo abrazo en entrenamiento de promesa de La Vinotinto con jugador proveniente de Europa que será su compañero: "Son panas"

La periodista y presentadora Maritza Aristizábal
Periodismo

La periodista Maritza Aristizábal habló con orgullo de sus orígenes campesinos: "Las personas no saben las luchas que uno lleva detrás"

Soldados sudaneses - Foto de referencia de EFE
Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos niega que Sudán destruyera un avión emiratí con mercenarios colombianos

Claudia Sheinbaum- Donald Trump - Fotos EFE
Aranceles

"No es una prórroga que nos permita decir: ya quedó todo resuelto": analista sobre plazo en los aranceles de Estados Unidos a México

La lluvia de meteoros Perseidas y la conjunción de Venus y Júpiter, entre los eventos astronómicos de agosto - Fotos Canva/Nasa
Astronomía

Invitan a ver en agosto la lluvia de meteoros más esperada del año y la conjunción de dos planetas que parecerán un solo cuerpo brillante en el cielo

