Estados Unidos pausará "inmediatamente" toda emisión de visas para conductores extranjeros de camiones

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el jueves que Estados Unidos pausará "inmediatamente" la emisión de todas las visas de trabajadores para un importante sector en el país norteamericano.

Se trata del visado de trabajo de los conductores extranjeros de camiones comerciales o camioneros, que a partir del momento en el que Rubio posteó en X la novedad, se interrumpieron todos sus trámites, según informó.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos estaría revisando las visas de más de 55 millones de extranjeros para dar lugar a masivas deportaciones, según AP o

"El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses", escribió Rubio.

Bajo ese argumento, el jefe de la diplomacia estadounidense informó que a partir de ahora (tarde del jueves) se detendrá "toda emisión de visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales".

El anuncio de Rubio llega luego de que en junio entrara en vigor una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que aumentaba la rigurosidad contra los foráneos de este gremio, pues les exigió a todos los camioneros en Estados Unidos hablar inglés.

Los Estados que no cumplieran con la medida enfrentarían cierto tipo de sanciones, según se anunció en su momento, mientras aquellos camioneros que no hablasen el idioma podrían ser considerados "no aptos" para prestar el servicio.

A menos de dos meses que entrara en vigor dicha medida, no obstante, el panorama parece empeorar para los operadores extranjeros de grandes vehículos que trabajan en el país norteamericano.

La noticia se difunde, además, en un momento en el que se conoció por parte de un alto funcionario del Departamento de Estado que se están revisando las visas de más de 55 millones de extranjeros para detectar posibles infracciones que puedan dar lugar a la deportación.

Asimismo, las visas de más de 6.000 estudiantes fueron revocadas el martes por permanecer en el país más tiempo del permitido y por "transgredir la ley", según el mismo Departamento de Estado.

Rubio, cabe resaltar, no ha ocultado sus críticas a los manifestantes antisraelíes, utilizando una ley poco clara que le permite a la administración Trump revocar visas a personas consideradas contrarias a los intereses de la política exterior estadounidense.

Desde que Rubio asumió el cargo en enero con el presidente Donald Trump, el Departamento de Estado anunció la revocación de más de cinco mil visas. La administración, sin embargo, ha enfrentado reveses en dos sonados casos.

Mahmoud Khalil, residente legal permanente en Estados Unidos que lideró las protestas pro-palestinas en la Universidad de Columbia, fue liberado en junio por un juez estadounidense.

Rumeysa Ozturk, estudiante turca de posgrado de la Universidad de Tufts, que escribió un artículo en un periódico universitario crítico con Israel, por su parte, fue liberada por otro magistrado en mayo a la espera de sus argumentos.