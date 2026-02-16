Este es el momento en el que ubican una lancha con droga tras más de 72 horas de operación en el Caribe colombiano

Tras más de 72 horas de operación en el Caribe, las Fuerzas Militares de Colombia informaron que frustraron el envío de un cargamento de cocaína que era transportado en una lancha hacia Centroamérica.

De acuerdo con las autoridades colombianas, el rastreo de la lancha fue posible gracias a una acción conjunta entre la Armada, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea.

“Se persiguió una lancha “Go Fast” que intentó evadir la presión de las autoridades, siendo finalmente abandonada por sus tripulantes en el Golfo de Urabá”, precisó la Armada en su cuenta de X.

Fotografías divulgadas en la misma plataforma digital evidenciaron la embarcación abandonada en medio de una zona boscosa, mientras que era examinada por militares.

Por su parte, la Fuerza Aeroespacial Colombiana precisó que la embarcación tenía “una capacidad para transportar cerca de 5 toneladas de alcaloides”.

“Tras más de 72 horas de operación conjunta, fue localizada en el Golfo de Urabá una lancha tipo Go Fast, con capacidad para transportar cerca de 5 toneladas de alcaloides”, puntualizó en la misma red social.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana compartió un video de una vista aérea en el que se ve el momento en el que fue ubicada y rastreada la lancha hasta su abandono por parte de sus tripulantes.

“La lancha tipo Go Fast, equipada con cuatro motores fuera de borda de 300 caballos de potencia y capacidad para transportar cerca de cinco toneladas de alcaloides, fue hallada abandonada en un estero del Golfo de Urabá, en el departamento de Antioquia. La motonave era capaz de alcanzar velocidades de hasta 45 nudos”, añadió en un comunicado.

Al parecer, la embarcación habría zarpado desde las costas del departamento de Córdoba con sustancias ilícitas, teniendo como destino final Honduras, país de Centroamérica.

Respecto al cargamento, se presume que fue arrojado al mar durante la persecución, por lo que se adelantan actualmente operaciones de búsqueda y registro en el Caribe.