"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Continúa la polémica internacional por una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vestido como si fuera un presidiario en una cárcel norteamericana y al lado de Nicolás Maduro, quien porta el mismo traje.

La imagen integró un documento presentado el pasado 21 de octubre, tres días antes de la inclusión de Petro en la lista Clinton, por el equipo del senador de origen colombiano Bernie Moreno a representantes del Gobierno de Estados Unidos.

El documento supuestamente describe una propuesta al gobierno estadounidense titulada como "La doctrina Trump", que sería una hoja de ruta de cinco pasos para cumplir objetivos estratégicos en Colombia y en el hemisferio occidental.

La polémica fue impulsada por una fotografía subida al repositorio de imágenes de la Casa Blanca que confirmó el encuentro entre el equipo de Moreno y representantes de la administración Trump, en la que se alcanzaba a ver el documento con la imagen de Petro vestido de reo.

En la imagen aparecen los senadores Lindsey Graham y Mike Lee, así como los funcionarios de la Casa Blanca, James Braid y James Blair, quien sostenía la carpeta con la foto de inteligencia artificial.

Al respecto, Daniel Palacios, precandidato a la presidencia por el movimiento independiente Rescatemos a Colombia y Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y exministra de Defensa, hablaron en La Noche de NTN24 sobre las complejas relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos bajo la presidencia de Gustavo Petro.

Marta Lucía Ramírez expresó su preocupación por el deterioro de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos durante la administración del presidente Gustavo Petro. En declaraciones advirtió que el país atraviesa "un momento absolutamente inédito" en su relación con Washington, caracterizado por la pérdida de confianza.

Ramírez recordó que durante el gobierno del presidente Iván Duque, cuando ella ejercía como vicepresidenta y canciller, Colombia logró "el mayor reconocimiento como el aliado estratégico no miembro de OTAN y era realmente el más importante de todos sus aliados estratégicos".

“Ahora somos un aliado inestable y poco confiable. Durante el periodo de la presidencia de Gustavo Petro nos convertimos nosotros otra vez en un país absolutamente campeón en la producción de coca”, puntualizó.

“Es lamentable que el presidente Petro no esté entendiendo y lejos de entenderlo lo que hace es victimizarse. Y al victimizarse entonces él pretende que esas agresiones que él inició contra Estados Unidos y que le responde el presidente de Estados Unidos, ahora se vuelvan un problema entre Colombia y Estados Unidos”, agregó.

Por su parte Daniel Palacios indicó que los Estados Unidos ha establecido una política de cero tolerancia con el narcotráfico. “Si usted colabora, apoya o pertenece a un cartel de la droga se puede convertir en un objetivo para Estados Unidos”, puntualizó.