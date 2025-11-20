"A la dictadura cubana le conviene más Maduro muerto que entregado": Carlos Sánchez Berzain

Carlos Sánchez Berzain, exministro de Bolivia y director del Instituto Interamericano para la Democracia, se refirió en La Tarde de NTN24 sobre el narcotráfico y su papel en las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Cuba es el primer narcoestado. Después en Colombia tenemos los narcovínculos famosos del expresidente Samper. En el siglo XXI es que el narcotráfico se pone en manos de los grupos que toman el poder, el socialismo del siglo XXI, Fidel Castro, Hugo Chávez, Lula da Silva, que organizan este movimiento y el rato en que se les empieza a agotar o a no ser suficiente el petróleo y el dinero de Venezuela, entonces el recurso natural es la corrupción y el narcotráfico”, dijo.

Según Berzain, el narcoterrorismo tiene dos efectos: el interno de las Américas y el internacional.

“El cartel de los Soles es una consecuencia de la toma del poder por el crimen organizado. Se denomina cartel cuando se pone en evidencia que no es política, sino que esta ha sido tomada por el crimen”, afirmó.

El analista subrayó que la administración de Trump ha tomado medidas drásticas para confrontar el narcoterrorismo, considerándolo una amenaza directa a la seguridad nacional.

"Esto no es un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela; es una operación militar contra el crimen para devolverle al pueblo venezolano su soberanía", enfatizó el experto.

“El narcoterrorismo tiene que ser extirpado de la región”, puntualizó.

Asimismo se refirió al despliegue militar que lleva a cabo Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe. “El objetivo es muy sencillo, es eliminar la capacidad de producción y exportación de narcóticos y la generación de dinero a través de los narcóticos para sostener al terrorismo”, afirmó.

“Maduro tiene tres opciones: ser capturado, fugarse o eliminado. A la dictadura cubana le conviene más Maduro muerto que entregado o fugado”, aseguró.