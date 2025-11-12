NTN24
Carlos A. Giménez

"No me sorprende lo que hace Petro, él está con los narcoterroristas, está protegiendo a sus hermanos”: Carlos Gimenez critica suspensión de Colombia de entrega de información de inteligencia a EE. UU.

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La posición de Petro ha provocado malestar en el Gobierno estadounidense desde donde legisladores lo han señalado de "favorecer" a grupos narcotraficantes.

El controversial anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de suspender el "envío de comunicaciones y otros tratos" con agencias de seguridad estadounidenses, sigue provocando reacciones.

"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses", dijo el mandatario el pasado martes y agregó que la medida "se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe".

o

Petro, que ha sido fuerte crítico del despliegue militar estadounidense en el Caribe y los ataques a presuntas narcolanchas en el mismo mar y en el Pacífico, dijo que "la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño".

El presidente colombiano se basó, según sus redes sociales, en una información difundida por medios estadounidenses que señalaron que Reino Unido había optado por la misma iniciativa.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada durante una rueda de prensa sobre la decisión de Reino Unido y argumentó que la “campaña contra el narcoterrorismo en el Caribe va a continuar”.

La posición de Petro ha provocado malestar en el Gobierno estadounidense desde donde legisladores lo han señalado de "favorecer" a grupos narcotraficantes.

Carlos Gimenez, congresista republicano, habló sobre el tema con NTN24 y cuestionó la posición del mandatario, de quien ha sido un fuerte crítico en medio del despliegue militar estadounidense de las últimas semanas en el Caribe.

"No me sorprende nada lo que hace el presidente Petro, él esta del lado de los narcoterroristas, siempre lo ha estado", dijo el republicano.

o

Y agregó: "no me sorprende, nos daña un poquito pero no lo suficiente para terminar las operaciones que tenemos en esa parte del mundo".

Finalmente, señaló que Petro “está con Maduro, con Díaz-Canel y con los intereses de estos narcotraficantes porque él fue uno, así que está con sus hermanos, protegiendo a sus hermanos”.

El anuncio del mandatario colombiano, además, se da cuando el Gobierno de Estados Unidos envió el portaviones Gerald R. Ford a sumarse al despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe.

