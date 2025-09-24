"Es un régimen que aprieta a su población": canciller de Costa Rica denuncia violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití ante la ONU

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Costa Rica se prepara para alzar su voz y denunciar las violaciones a los derechos humanos en regímenes autoritarios de América Latina.

El canciller costarricense Arnoldo André en una entrevista exclusiva para NTN24, adelantó los puntos clave de su intervención y la postura de su país frente a la situación regional.

El diplomático señaló que Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití son los cuatro países que "se salen un poco del marco conceptual y práctico de implementación plena de los derechos humanos" en la región.

Además, destacó la situación especialmente sensible con Nicaragua, país vecino de Costa Rica, mencionando la preocupación por más de 400 perseguidos políticos declarados como apátridas.

Respecto a Venezuela, el canciller reiteró que Costa Rica reconoció la victoria electoral de Edmundo González Urrutia, aunque aclaró que no lo han declarado presidente electo por corresponder a los órganos internos venezolanos. Esta postura ha llevado a un distanciamiento diplomático, con el retiro de los cónsules venezolanos acreditados en Costa Rica.

El funcionario expresó su preocupación por el narcotráfico, al que calificó como "el cáncer actual de las sociedades" desde Alaska hasta Chile. Enfatizó que la lucha contra el crimen organizado transnacional debe ser una prioridad regional.

En cuanto a su próxima intervención ante la Asamblea General, el canciller adelantó que abordará tres desafíos planetarios: el cambio climático, el armamentismo y la posibilidad de una guerra nuclear, y la gobernanza de la inteligencia artificial.

Destacó la importancia de alcanzar acuerdos sobre estos temas para proteger el futuro del planeta.