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Viernes, 22 de mayo de 2026
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Dictadura en Venezuela

"Todo tiene su final; a mucha gente le va a dar una depresión muy arrecha cuando yo me vaya": las recientes palabras de Diosdado Cabello en su programa de televisión

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Vale recordar que Diosdado Cabello continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

Hace pocas horas, el ministro del interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, brindó unas declaraciones en su programa de televisión que invitan a pensar que su relación con los hermanos Rodríguez está fracturada.

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Cabello, en ese sentido, se mostró nostálgico recordando que pronto 'Con el Mazo dando' cumplirá 13 años al aire, pero que sin embargo "todo tiene su final".

Hizo referencia a la canción del salsero Héctor Lavoe y mencionó que "a mucha gente le va a dar una depresión muy arrecha" cuando él se vaya.

En redes sociales, este pronunciamiento abrió la puerta de la especulación. Por un lado, algunos usuarios creen que se trata de la finalización del programa que transmite el canal del Estado VTV.

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Mientras tanto, por otro lado, varios navegadores de internet afirman que Cabello sabe que le queda poco para abandonar la cúpula dictatorial venezolana.

Recordemos que el pasado 3 de enero el dictador Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas de Estados Unidos en Caracas y recientemente, su testaferro, Alex Saab, fue entregado por Delcy Rodríguez a la justicia de la unión americana.

Diosdado Cabello continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, en ese sentido, ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

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Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

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