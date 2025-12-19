NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Estados Unidos

Estados Unidos suspende uno de sus programas de visas tras ataque en Universidad de Brown

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos suspende uno de sus programas de visas tras ataque en Universidad de Brown - AFP
El Programa de Visas de Diversidad permitía conceder permisos de residencia a alrededor de 50.000 personas por año, siempre y cuando cumplieran los criterios de elegibilidad.

Estados Unidos anunció este viernes la suspensión de uno de sus programas de visas para migrantes, que permitió la entrada de un portugués, sospechoso del asesinato de dos estudiantes en la Universidad Brown y de un profesor del MIT.

"Claudio Manuel Neves-Valente entró en Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad (DV1) en 2017 y se le concedió una 'green card'", señaló la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en redes sociales.

"Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno inmediatamente al USCIS [Servicio de Ciudadanía e Inmigración] que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa", añadió Noem.

Este sistema de lotería migratoria, denominado oficialmente Programa de Visas de Diversidad, se instauró en 1990 y permite conceder permisos de residencia a unas 50.000 personas cada año, siempre que cumplan los criterios de elegibilidad.

Para obtener el visado es necesario pasar un examen y una entrevista. Cada año, millones de personas de países con bajos índices migratorios hacia Estados Unidos participan en el sorteo.

Neves-Valente, de 48 años, fue hallado sin vida el jueves en el estado de New Hampshire, junto con dos armas de fuego.

o

"Se quitó la vida", explicó Oscar Pérez, jefe del Departamento de Policía de Providence.

El atacante abrió fuego el sábado en el edificio de ingeniería y física de Brown. Dos estudiantes, Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov, murieron y otras nueve personas resultaron heridas.

También es sospechoso de haber matado el lunes por la noche a Nuno Loureiro, profesor de la prestigiosa institución Massachusetts Institute of Technology (MIT), a unos 70 kilómetros de allí.

Loureiro era profesor en el MIT desde 2016 y enseñaba ciencias e ingeniería nuclear. El lunes por la noche fue hallado con heridas de bala en su domicilio de Brookline, en el estado de Massachusetts. Tenía 47 años y fue declarado muerto en el hospital al día siguiente.

Por ahora no se ha establecido ningún motivo que explique los hechos, ocurridos en dos de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

