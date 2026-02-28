Así es la enorme presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente en el marco de la "Operación Furia Épica" contra el régimen de Irán

Este sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación para atacar al régimen de Irán en Medio Oriente.

Bautizada por el Pentágono como "Operación Furia Épica", la acción militar tuvo como objetivo principal a funcionarios en Irán, como el líder supremo del régimen, el ayatolá Ali Khamenei, según reportaron medios israelíes.

Para llevar a cabo el ataque, Washington desplegó una enorme presencia militar en Oriente Medio, que incluye buques de guerra, aviones de combate y aeronaves de reabastecimiento.

Estos son los principales recursos militares de EE. UU. desplegados en Medio Oriente:

Alrededor de una docena de buques de guerra en Medio Oriente tiene desplegados Estados Unidos, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln que opera en el mar Arábigo, además de nueve destructores y tres buques de combate litoral.

El USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo, se encuentra desplegado en el mar Mediterráneo junto con varios destructores más.

El buque, que también hizo parte de la operación de Estados Unidos en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro, cargó alimentos, combustible y municiones en la base de Souda Bay (Creta, Grecia) a principios de esta semana.

Ambos portaviones norteamericanos llevan a miles de marineros y alas aéreas compuestas por decenas de aviones de combate.

Según reportes no oficiales, el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24 e informes de prensa, Washington también movilizó decenas de otras aeronaves de combate a la región.

Entre ellas se incluyen los cazas furtivos F-22 Raptor y F-35 Lightning II, los aviones de combate F-15 Eagle y F-16 Fighting Falcon, así como los aviones cisterna KC-135 Stratotanker.

También es importante destacar que, en Medio Oriente, Estados Unidos tiene decenas de miles de militares desplegados en bases ubicadas en países como Bahréin, Irak, Catar, Emiratos Árabes Unidos, entre otros.