NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Sábado, 28 de febrero de 2026
Ataque al régimen de Irán

Así es la enorme presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente en el marco de la "Operación Furia Épica" contra el régimen de Irán

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
Washington mantiene desplegada una enorme presencia militar en la región, que incluye buques de guerra y aviones de combate.

Este sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación para atacar al régimen de Irán en Medio Oriente.

Bautizada por el Pentágono como "Operación Furia Épica", la acción militar tuvo como objetivo principal a funcionarios en Irán, como el líder supremo del régimen, el ayatolá Ali Khamenei, según reportaron medios israelíes.

o

Para llevar a cabo el ataque, Washington desplegó una enorme presencia militar en Oriente Medio, que incluye buques de guerra, aviones de combate y aeronaves de reabastecimiento.

Estos son los principales recursos militares de EE. UU. desplegados en Medio Oriente:

Alrededor de una docena de buques de guerra en Medio Oriente tiene desplegados Estados Unidos, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln que opera en el mar Arábigo, además de nueve destructores y tres buques de combate litoral.

El USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo, se encuentra desplegado en el mar Mediterráneo junto con varios destructores más.

El buque, que también hizo parte de la operación de Estados Unidos en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro, cargó alimentos, combustible y municiones en la base de Souda Bay (Creta, Grecia) a principios de esta semana.

o

Ambos portaviones norteamericanos llevan a miles de marineros y alas aéreas compuestas por decenas de aviones de combate.

Según reportes no oficiales, el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24 e informes de prensa, Washington también movilizó decenas de otras aeronaves de combate a la región.

Entre ellas se incluyen los cazas furtivos F-22 Raptor y F-35 Lightning II, los aviones de combate F-15 Eagle y F-16 Fighting Falcon, así como los aviones cisterna KC-135 Stratotanker.

También es importante destacar que, en Medio Oriente, Estados Unidos tiene decenas de miles de militares desplegados en bases ubicadas en países como Bahréin, Irak, Catar, Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Israel

Medio Oriente

Conflicto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump transporta imponente poderío militar a Medio Oriente: ¿es inevitable un conflicto con Irán?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Freddy Superlano, exprisionero político venezolano / Pancarta de los familiares de los presos políticos en el Rodeo I - Fotos: EFE
Freddy Superlano

"El Rodeo I es más parecido a un campo de concentración que a una cárcel, felicito al que sale y puede estar cuerdo": exprisionero político venezolano Freddy Superlano

Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos.
Nicolás Maduro

Estos son los argumentos que presentó la defensa de Maduro para pedir que se desestime la acusación en su contra en EE. UU.

Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Foto: VOA
Venezuela

"Todo el mundo acepta que aquí tiene que haber una nueva elección": Enrique Márquez a NTN24 tras ser homenajeado por Trump en discurso sobre el Estado de la Unión

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado se reúne con líderes europeos - Vente Venezuela
María Corina Machado

"Estoy buscando volver a Venezuela lo más pronto posible y he solicitado al Gobierno de Estados Unidos su apoyo": María Corina Machado

Globo de fiesta - Foto Canva de referencia/ Dron - Foto EFE de referencia
Drones

Globo de fiesta habría sido confundido con dron y provocado el cierre del espacio aéreo en El Paso, dicen fuentes a The Wall Street Journal

Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

"O Diosdado Cabello y Padrino López siguen a Delcy Rodríguez, o serán separados de estas etapas": exrepresentante de Venezuela ante la ONU

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado se reúne con líderes europeos - Vente Venezuela
María Corina Machado

"Estoy buscando volver a Venezuela lo más pronto posible y he solicitado al Gobierno de Estados Unidos su apoyo": María Corina Machado

Universo | Foto Canva
Espacio

El punto del Sistema Solar donde la NASA busca señales de vida extraterrestre

Globo de fiesta - Foto Canva de referencia/ Dron - Foto EFE de referencia
Drones

Globo de fiesta habría sido confundido con dron y provocado el cierre del espacio aéreo en El Paso, dicen fuentes a The Wall Street Journal

Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

"O Diosdado Cabello y Padrino López siguen a Delcy Rodríguez, o serán separados de estas etapas": exrepresentante de Venezuela ante la ONU

Logo de la Federación Peruana de Fútbol / Entrenador de fútbol - Fotos de referencia: EFE / Pexels
Perú

La Federación Peruana de Fútbol anuncia a exentrenador de la Selección de Brasil como su nuevo DT

Gabinete de Donald Trump. (EFE)
Secretario

Importante secretario del gabinete de Donald Trump anuncia que viajará a Venezuela

Hockey femenino | Foto: AFP
Torneo

Aplazan partido de torneo olímpico de hockey en el que participaba la vigente campeona por un agresivo virus

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre