Estados Unidos volvió a advertir sobre "la intensificación de la actividad militar en o alrededor de Venezuela"

La Administración Federal de Aviación (FAA), ente regulador de aviación de Estados Unidos, emitió este martes una nueva advertencia a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo de Venezuela, haciendo alusión a la actividad militar en la zona.

En su comunicado, la FAA instó a las aeronaves a "tener precaución" por el "empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en o alrededor de Venezuela", algo similar a lo anunciado el mes pasado.

El nuevo llamado de Estados Unidos sobre el espacio aéreo venezolano tiene lugar días después de que un piloto de JetBlue informara que su avión estuvo cerca de colisionar con una aereonave de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea estadounidense cerca del país sudamericano, incidente que fue informado a las autoridades de ese país, según la aerolínea.

Desde hace varias semanas, la Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha desplegado una enorme flotilla de buques de guerra en el Caribe y ha enviado repetidamente aviones militares a lo largo de la costa de Venezuela para combatir el narcotráfico, generando una fuerte presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Las autoridades de Estados Unidos acusan a Maduro de liderar el denominado "Cártel de los Soles", al que declaró organización "narcoterrorista" el mes pasado.

Además, está vigente una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del cabecilla del régimen venezolano.

Desde que comenzaron las operaciones de Washington en aguas internacionales, las fuerzas militares han llevado a cabo una serie de ataques contra supuestos lanchas de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, dejando al menos 95 personas muertas.