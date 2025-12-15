NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro es bienvenido": presidente de Bielorrusia en reciente entrevista sobre Venezuela

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y Nicolás Maduro. (EFE)
Alexander Lukashenko se pronunció sobre Venezuela de acuerdo a citas de una entrevista con el canal estadounidense Newsmax publicada por un canal de Telegram vinculado al Gobierno bielorruso.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que Nicolás Maduro es bienvenido en su país si deja el cargo, de acuerdo a citas de una entrevista con el canal estadounidense Newsmax publicada por un canal de Telegram vinculado al Gobierno bielorruso.

Lukashenko, no obstante, destacó que no ha habido conversaciones con Maduro, considerado por Estados Unidos como la cabeza de la organización narcotraficante del Cartel de los Soles.

El jefe de Estado bielorruso mantuvo el jueves pasado una segunda reunión en menos de tres semanas con un enviado del régimen venezolano en un momento de creciente presión de Estados Unidos para lograr la salida del poder de Nicolás Maduro.

La agencia de noticias estatal bielorrusa, Belta, informó el 25 de noviembre que Lukashenko había recibido ese día a un enviado venezolano en Moscú y le había dicho que Maduro siempre era bienvenido a Bielorrusia y que era hora de que hiciera una visita.

El jueves, Belta dijo que Lukashenko había mantenido una nueva reunión con el diplomático, Jesús Rafael Salazar Velázquez.

Señaló que Lukashenko le había dicho, refiriéndose a su reunión anterior, que "acordamos que usted coordinaría ciertos asuntos con el liderazgo venezolano, con Nicolás Maduro.

“Acordamos que, tras resolver ciertos asuntos, usted encontraría tiempo para reunirse conmigo y tomar la decisión pertinente, que es de nuestra competencia. Y, de ser necesario, involucraremos al presidente de Venezuela", precisó.

Reuters solicitó más comentarios a la oficina de Lukashenko sobre la importancia de las reuniones y si Bielorrusia estaría dispuesta a ofrecer refugio a Maduro si este dimitiera. No hubo respuesta inmediata.

Las presión de Washington sobre el régimen es elevada con un despliegue militar estadounidense a gran escala en el sur del Caribe, ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes y comentarios de Donald Trump sobre la posibilidad de que pronto comiencen operaciones terrestres en Venezuela.

