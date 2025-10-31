Estados Unidos y Ecuador descartaron construir una base militar en islas Galápagos para combatir el narcotráfico en el Pacífico

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que la idea de construir una base militar estadounidense en las islas ecuatorianas de Galápagos, para combatir al narcotráfico en el Pacífico, quedó “descartada”.

Noboa, quien se ha convertido en uno de los principales aliados en la región del presidente estadounidense, Donald Trump, había propuesto la idea de instalar una base extranjera en la isla Baltra, pero se había enfrentado a críticas de opositores y ambientalistas por el impacto ambiental.

“Baltra queda descartado”, dijo Noboa durante una entrevista con el canal Teleamazonas.

El jefe de Estado, que además intenta endurecer las leyes para enfrentar a las numerosas bandas del narcotráfico en su país, añadió que sus detractores están “tratando de desviar la atención” con el argumento “de que vamos a afectar los ecosistemas en Galápagos”.

Y es que los ecuatorianos decidirán en un referendo propuesto por el mandatario si permiten bases militares extranjeras en el país, algo que está prohibido en la Constitución desde 2008.

Tras confirmar que la iniciativa quedó descartada, Noboa subrayó que la decisión fue tomada en conjunto con la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien volverá a Quito el miércoles y jueves próximos, tres meses después de su primera visita.

"Las dos posibles bases o alguno de los dos lugares va a ser Manta o Salinas (...) hay una mayor prioridad en el tráfico de armas, en el tráfico de combustibles, en el tráfico de drogas", añadió.

Hasta 2009 y durante una década, Manta ya había albergado una base militar estadounidense para vuelos antidrogas, mientras que Salinas fue junto a Baltra parte de la estrategia militar de Washington en la segunda guerra mundial.

La disputa sobre bases extranjeras en Ecuador tiene lugar en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe contra presuntas narcolanchas, una estrategia apoyada por Noboa, que ha dejado múltiples ataques y decenas de presuntos narcoterroristas muertos.

Durante su entrevista, Noboa que Ecuador también ha dialogado con Francia y Reino Unido sobre "la importancia de tener presencia (militar extranjera) fronteriza" con el país vecino de Colombia, principal productor mundial de cocaína, así como con Brasil para crear una Policía amazónica para combatir el crimen organizado en esa región.