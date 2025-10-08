Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Este martes, unas "500 personas" lanzaron piedras y palos contra la caravana en la que viajaba el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la localidad de El Tambo, en la provincia andina de Cañar (Sur), relató la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

El ataque contra la caravana del mandatario durante las protestas de comunidades indígenas fue, según el Gobierno, un intento de asesinato.

Videos difundidos por la presidencia muestran la escena desde el interior de uno de los vehículos, cuando varios objetos chocan contra los vidrios y alguien grita "agachen la cabeza".

Este suceso ha levantado nuevamente el discurso sobre la violencia política en el país y la crisis de inseguridad que desde hace años se vive allí.

Análisis del hecho en Club de Prensa Ecuador de NTN24 con expertos.