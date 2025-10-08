NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Ecuador

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Análisis del hecho en Club de Prensa Ecuador de NTN24 con expertos.

Este martes, unas "500 personas" lanzaron piedras y palos contra la caravana en la que viajaba el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la localidad de El Tambo, en la provincia andina de Cañar (Sur), relató la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

El ataque contra la caravana del mandatario durante las protestas de comunidades indígenas fue, según el Gobierno, un intento de asesinato.

Videos difundidos por la presidencia muestran la escena desde el interior de uno de los vehículos, cuando varios objetos chocan contra los vidrios y alguien grita "agachen la cabeza".

Este suceso ha levantado nuevamente el discurso sobre la violencia política en el país y la crisis de inseguridad que desde hace años se vive allí.

Análisis del hecho en Club de Prensa Ecuador de NTN24 con expertos.

Temas relacionados:

Ecuador

Gobierno de Ecuador

Daniel Noboa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Su propio entorno ha estado negociando a sus espaldas, sacrificando a Maduro": María Corina Machado sentencia que con presión de EE.UU. "Maduro va a salir del poder"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Esto es peligroso": secretario Rubio advierte riesgos de resolución demócrata que busca bloquear el uso de las Fuerzas Militares de EE.UU. contra narcolanchas en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Más de Actualidad

Ver más
Explosión en México / FOTO: Captura de pantalla
Explosión

Momento exacto de la fuerte explosión del camión con gas que deja al menos seis muertos en México

Gustavo Petro y Benjamín Netanyahu | Foto: EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro escala crisis con Israel y expulsa a toda la delegación diplomática de este país en Colombia

Donald Trump/ Charlie Kirk - Fotos AFP
Charlie Kirk

“Lo tenemos”: Trump asegura que sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue capturado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Explosión en México / FOTO: Captura de pantalla
Explosión

Momento exacto de la fuerte explosión del camión con gas que deja al menos seis muertos en México

La Selección Colombia suma 16 puntos en la Eliminatoria - Foto AFP
Selección Colombia

El veterano ‘de mil batallas’ en la selección Colombia que espera ser llamado nuevamente por Néstor Lorenzo e ir al Mundial

Gustavo Petro y Benjamín Netanyahu | Foto: EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro escala crisis con Israel y expulsa a toda la delegación diplomática de este país en Colombia

Donald Trump/ Charlie Kirk - Fotos AFP
Charlie Kirk

“Lo tenemos”: Trump asegura que sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue capturado

Partidos políticos de oposición rechazan la postura de Gustavo Petro ante la descertificación de los EE. UU. - Foto: EFE
Lucha contra las drogas

“Las afirmaciones del Ejecutivo no reflejan la postura de un país”: partidos políticos de oposición rechazan la postura de Gustavo Petro ante la descertificación de los EE. UU.

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
Venezuela

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Las palabras de tranquilidad que le dio el nuevo entrenador de Club León a James Rodríguez: “le dije que va a disfrutar jugar fútbol”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda