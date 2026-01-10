Estados Unidos y fuerzas aliadas realizaron un ataque a gran escala a múltiples objetivos de ISIS en Siria: "firmes en la persecución de los terroristas "

Este sábado, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que las fuerzas estadounidenses en conjunto con fuerzas aliadas realizaron un ataque a gran escala contra múltiples objetivos de ISIS en Siria.

Desde la cuenta en la red social, el Comando Central publicó un video en el que muestra el ataque a gran escala junto con un informe con los detalles de lo que sería parte de la operación "Hawkeye Strike".

En el video, que dura 43 segundos, se puede ver aviones de las fuerzas estadounidenses alzando vuelo por la pista y tras esto, se muestra el objetivo al que le habrían lanzado misiles causando una fuerte explosión en la zona.

En su informe, el Comando Central estadounidense aseguró: "Hoy, aproximadamente a las 12:30 p.m., hora del Este, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), junto con fuerzas asociadas, llevaron a cabo ataques a gran escala contra múltiples objetivos de ISIS en Siria".

"Estos ataques son parte de la Operación Hawkeye Strike, que se lanzó y anunció el 19 de diciembre de 2025, por orden del presidente Trump, en respuesta directa al mortal ataque de ISIS contra las fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira, Siria, el 13 de diciembre de 2025", puntualiza el texto.

Según el Comando Central, esa emboscada por parte de ISIS dejó como resultado " la trágica muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete civil estadounidense".

Además, se detalla que los ataques de hoy tuvieron como objetivo "al ISIS en toda Siria como parte de nuestro compromiso continuo de erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, prevenir futuros ataques y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región".

Y afirma que las fuerzas estadounidenses y de la coalición se mantienen "firmes en la persecución de los terroristas que buscan perjudicar a Estados Unidos".

"Nuestro mensaje sigue siendo contundente: si dañan a nuestros combatientes, los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo, sin importar cuánto intenten evadir la justicia", finaliza el escrito.

Esto se da luego de que en horas más tempranos el gobierno norteamericano instara este sábado a Siria y a las fuerzas kurdas a retomar el diálogo, tras varios días de combates en Alepo que obligaron a decenas de miles de personas a dejar sus hogares.

La UE lanzó un llamado similar, dirigido a "todas las partes" para que "retomen urgentemente el diálogo político".