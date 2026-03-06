Ataques en Oriente Medio provocan una decisión clave de China sobre gasolina y diésel

Durante la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), China anunció que suspendió exportaciones de gasolina y diésel ante la incertidumbre en el suministro crudo desde Oriente Medio, tras los recientes ataques del régimen de Irán a países vecinos.

En el evento, ejecutivos del sector recibieron instrucciones de detener de inmediato y temporalmente las ventas externas de productos refinados del petróleo, de acuerdo con el medio Bloomberg.

En ese sentido, la orden incluye la cancelación de contratos ya firmados y la suspensión de nuevos acuerdos, salvo excepciones para combustibles de caldera y aviación almacenados en aduanas, así como los suministros destinados a Hong Kong y Macao.

Actualmente, China, que es el mayor importador de petróleo crudo, afirmó que su decisión se alinea con la adoptada por países de la región como Indonesia, India y Japón, que priorizan la demanda doméstica frente a la crisis en el estrecho de Ormuz.

Cabe resaltar que, en los últimos días, la seguridad en Ormuz, zona por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado (GNL) global, se ha deteriorado, tras las operaciones militares contra Irán.

En ese contexto, las autoridades de Teherán advirtieron desde entonces que el paso por el estrecho ya no está garantizado, por su parte; Estados Unidos respondió ante una eventual opción que es escoltar buques petroleros.

Hasta el momento, empresas como Maersk o MSC han desviado y suspendido sus operaciones.

Por otro lado, el reciente anuncio de China responde a que Asia absorbe entre el 84 y el 90% del crudo que cruza por Ormuz y cerca del 83% del GNL procedente de la misma vía, siendo altamente independientes de este corredor marítimo.

Finalmente, cabe recordar que una de las mayores compañías navieras del mundo, China Ocean Shipping Company, más conocida como COSCO, anunció el miércoles pasado la suspensión inmediata de nuevas reservas de carga hacia y desde diversos países del Golfo Pérsico.