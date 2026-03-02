NTN24
Cuba marca récord de cortes eléctricos en medio de la presión de Estados Unidos

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Cuba | Foto AFP
Hasta ahora, el país caribeño enfrenta cortes de 20 horas diarias que se han generalizado en amplias zonas del país.

De acuerdo con los datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) Cuba tendrá extensos cortes eléctricos en todo el país, se estima que los apagones desconectarán cerca del 64% de la isla.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, diagnostica que para el horario de mayor demanda de esta jornada es entre la tarde y noche, puesto que la capacidad de generación es de 1.185 megavatios (MW) en contraste con la demanda que alcanza un máximo de 3.180 MW.

Para enfrentar la crisis, se ha desarrollado un amplio paquete de emergencia para sobrevivir sin petróleo del exterior, ya que la isla produce un tercio de sus necesidades energéticas.

Además, dicho crudo que pueden extraer, no se puede refinar en la isla.

Por el momento, ocho de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas continúan fuera de servicio por averías o mantenimientos. Dicha fuente de energía supone de media en torno al 40% del mix energético en Cuba.

Según el medio EFE, la crisis no está relacionada del todo al bloqueo de petróleo de Estados Unidos, sino a las precarias condiciones en las que operan las obsoletas termoeléctricas, que sufren décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones de mantenimiento.

En ese contexto, cabe resaltar que la crisis energética viene desde hace años, puesto que, en el 2022, el régimen empezó a difundir regularmente estadísticas energéticas.

El mayor apagón se dio en ese año, registrado el 20 de enero, cuando el máximo corte de la jornada dejó simultáneamente sin energía al 63% del país aproximadamente. Sin embargo, la crisis se agravo aún más desde 2024.

No obstante, caculos independientes prevén que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para restaurar el sistema eléctrico.

