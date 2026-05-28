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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Taylor Swift

Tribunal austríaco condena a dos jóvenes que planearon un ataque yihadista en concierto de Taylor Swift

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Taylor Swift, cantautora norteamericana - Foto: EFE
Taylor Swift, cantautora norteamericana - Foto: EFE
El complot contra el concierto de Swift fue frustrado con la ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Un tribunal austríaco condenó este jueves a 15 años de prisión a un joven de 21 años que se declaró culpable de planear un atentado yihadista en un concierto de la cantautora norteamericana Taylor Swift.

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El joven, identificado como Beran A., fue declarado culpable de todos los cargos, incluidos delitos de terrorismo.

Los tres conciertos en Viena de la gira "Eras Tour" de la megaestrella de Estados Unidos fueron cancelados en el verano boreal de 2024 después de que las autoridades advirtieran sobre el complot.

El juicio de Beran A. comenzó el mes pasado (abril) en un tribunal de Wiener Neustadt, a las afueras de Viena.

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El acusado, capturado el día anterior al concierto previsto y que permanece detenido desde entonces, se declaró culpable de todos los cargos excepto el de complicidad en un intento de asesinato.

Otro joven de 21 años, identificado como Arda K., que fue juzgado junto con Beran A., también fue condenado a 12 años de cárcel.

Según medios locales de comunicación en Austria, tanto la sentencia de Beran A. como la de Arda K. aún pueden ser apeladas.

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En su testimonio del mes pasado, Beran A. dijo que había llegado a convencerse de que "tenía que hacer la yihad", o "guerra santa", pero que "tenía miedo de morir".

Entretanto, le dijo al tribunal que eligió como objetivo el estadio Ernst Happel de Viena durante el concierto de Swift y detalló cómo recibió instrucciones e intentó, sin lograrlo, fabricar una bomba.

El complot contra el concierto de Swift fue frustrado con la ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

En ese entonces la intérprete de "Cruel Summer" sostuvo la razón de las cancelaciones de sus conciertos en Viena la "llenó de una nueva sensación de miedo y una tremenda culpa por toda la gente que había planeado venir a esos espectáculos".

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