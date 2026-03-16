"Estamos consiguiendo millones de barriles de petróleo gracias a Venezuela": Trump celebra disponibilidad del crudo en medio del conflicto con el régimen de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este lunes al conflicto con el régimen de Irán que ha encarecido el precio del petróleo en los últimos días, incluso por encima de los 100 dólares por barril.

El mandatario de Estados Unidos celebró la relación con Venezuela, en medio de la situación en Medio Oriente y la decisión del régimen iraní de cerrar el estrecho de Ormuz, por donde pasa gran cantidad del comercio del petróleo mundial.

“Estamos consiguiendo millones de barriles de petróleo gracias a Venezuela”, dijo Trump.

“Hemos extraído millones de barriles de petróleo y los hemos llevado a Houston. Ha sido una gran relación (…) es una tremenda fuente de petróleo”, agregó.

A su vez, Trump celebró la relación con Delcy Rodríguez, cabeza del régimen venezolano después de la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

“La presidente (Delcy Rodríguez) ha hecho un muy buen trabajo, nos llevamos muy bien con ellos”, subrayó.

En las últimas horas, el diario Wall Street Journal reveló cómo se habría tomado la decisión de dejar en el poder a Delcy Rodríguez, incluso por encima de María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro.

El WSJ informó que previo a la operación del 3 de enero en la capital venezolana que derivó en la captura de Maduro, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) acudió a un exjefe de Chevron en Venezuela para plantear un escenario político.

Se trata del exejecutivo de Chevron, Ali Moshiri, quien consideró que la mejor opción tras la captura de Nicolás Maduro sería mantener a Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen, en el poder.

En ese sentido, Moshiri se opuso a que Washington presionara para instaurar en el poder a la líder democrática, María Corina Machado, por no tener el control de las fuerzas militares ni de la infraestructura petrolera.

Dicha consideración fue presentada a Donald Trump días antes de la captura de Maduro.

Incluso, el exejecutivo petrolero mencionó que en caso de un impulso en el poder de la oposición venezolana podría llevar al país sudamericano a una situación similar a la de Irak.