Donald Trump reveló que su jefa de gabinete, Susie Wiles, fue diagnosticada con cáncer de mama "en etapa temprana"

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su jefa de gabinete, Susie Wiles, fue diagnosticada con cáncer de mama.

Desde su cuenta en Truth Social, el mandatario explicó que el diagnóstico de cáncer de su jefa de gabinete se dio en "una fase temprana" y que Wiles seguirá desempeñando su papel en la administración.

Trump expresó: "Susie Wiles es una jefa de gabinete excepcional, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, lamentablemente, le han diagnosticado cáncer de mama en etapa temprana y ha decidido afrontar este desafío de inmediato, en lugar de esperar".

"Cuenta con un equipo médico fantástico y su pronóstico es excelente. Durante el tratamiento, pasará prácticamente todo su tiempo en la Casa Blanca, lo cual me llena de alegría como presidente", añadió.

El jefe de Estado también comentó que Wiles ha demostrado compromiso al seguir "desempeñando el trabajo que ama y que realiza tan bien, mientras recibe tratamiento, lo dicen todo sobre ella".

"Susie, una de mis asesoras más cercanas e importantes, es tenaz y está profundamente comprometida con el servicio al pueblo estadounidense", puntualizó.

Trump finalizó su mensaje dejando en claro que tanto él como la primera dama, Melania, la apoyan en "todo momento y esperamos trabajar con ella en los muchos proyectos importantes y maravillosos que se están llevando a cabo para el beneficio de nuestro país".

Wiles comenzó a trabajar para Trump en Florida durante la campaña presidencial de 2016. Trump, que la apodó "La Dama de Hielo", la ha llamado "la mujer más poderosa del mundo".

Pese a que mantiene un perfil bajo, la jefa de gabinete de Trump es una firme guardiana del acceso al mandatario. Su misión principal ha sido evitar que se repitan el caos y las luchas internas que marcaron el primer período de Trump en la Casa Blanca (2017-2021).