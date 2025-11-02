“Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos”: El Kremlin admite que tiene contacto con el régimen de Nicolás Maduro

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El Kremlin admitió este domingo que mantiene contactos con el régimen de Nicolás Maduro en medio de la tensión que se vive en el Mar Caribe por la presión que está ejerciendo Estados Unidos que habría llevado al líder de la dictadura a pedir ayuda sus aliados.

Según el medio The Washington Post, Maduro habría pedido ayuda a Rusia, China e Irán para reforzar la defensa del país ante las presiones estadounidenses y la latente amenaza de una operación militar terrestre.

“Estamos en contacto con nuestros amigos de Venezuela, tenemos varias obligaciones contractuales”, dijo al respecto el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS, quien fue la que le preguntó por las ayudas a Venezuela.

Sobre las presuntas operaciones por tierra en Estados Unidos a Venezuela, el presidente Donald Trump declaró que no contempla ataques pese al gran despliegue de herramientas militares que está movilizando por el Caribe.

La expectativa ha venido en aumento, impulsada también por las constantes declaraciones de Donald Trump, quien autorizó públicamente operaciones de la CIA en Venezuela y ha advertido insistentemente sobre una nueva etapa del despliegue militar con ataques terrestres.