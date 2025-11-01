¿Cuál sería el primer blanco de EE. UU. en caso de un eventual ataque al régimen de Maduro?

A principios de septiembre, la relación de Estados Unidos y Venezuela ha escalado tras el despliegue militar que lanzó el Gobierno estadounidense en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles.

Las acciones estadounidenses, cerca de los límites con Venezuela, surgieron luego de que la Administración del presidente republicano Donald Trump declarara al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional y anunciara el uso de las capacidades militares para combatir el narcotráfico.

Cabe recalcar que el Gobierno norteamericano aumentó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, a quien considera como líder del Cártel de los Soles.

En respuesta, el régimen de Venezuela anunció su propio despliegue con “recorridos con infantería y marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba en aguas territoriales”.

Recientemente un artículo de CNN detalla la fuerza militara que posee Venezuela, en especial su sistema de defensa aéreo que mayormente está equipado por armamento ruso.

Capacidades de defensas aéreas de Venezuela

El armamento más destacado que posee el país, son los cazabombarderos bimotores Sukhoui Su-30MK2, un avión de combate polivalente y de largo alcance, biplaza, capaz de realizar misiones de superioridad aérea, ataque a tierra y ataque naval.

Venezuela es uno de los principales operadores, adquiriendo 25 de ellos, sin embargo, entre accidentes y problemas logísticos, se desconoce cuántos aún vuelan.

El S-30 del Grupo Aéreo de Caza 13, recibiendo el apodo “Libertador Simón Bolívar”, este caza se desempeña por batir récords de velocidad y altitud en la aviación latinoamericana, junto a los misiles “Pechora”, que las Fuerzas Armada Nacional Bolivariana los llama “Defensa Aeroespacial Multicapa”.

Asimismo, se observa en las imágenes satelitales obtenidas por Vantor, que el país bolivariano, cuenta S-300VM, antimisiles balísticos de defensa aérea de largo alcance máximo de 200 kilómetros, a una altitud aproximada de 30 kilómetros.

De este modo, según CNN el primer blanco de Estados Unidos, serían los sistemas de defensa aéreo de Venezuela, que se destacan por superar en capacidad y tecnología a cualquier otro desplegado en América Latina.