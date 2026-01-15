"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

La ONG Foro Penal ha verificado hasta la fecha la excarcelación de 84 presos políticos tras el anuncio oficial del régimen de la liberación de un "número importante" de detenidos arbitrariamente en Venezuela.

Durante una entrevista en NTN 24, Fátima Sequea, hermana del capitán José Antonio Sequea, preso político desde hace casi seis años, relató la difícil situación que enfrenta su familia tras la detención de su hermano.

“En el caso de mi hermano, el capitán Antonio José Sequea Torres, quien se encuentra en El Rodeo I, pues no sabemos más que las vigilias que están haciendo los familiares. Ayer se cumplía el día número 7. Estamos presionando pues para la liberación de ellos y de todos los familiares que se encuentran en El Rodeo I”, inició diciendo.

Los familiares realizan vigilias en El Rodeo I, que ayer cumplieron su séptimo día consecutivo, “presionando para la liberación de todos los familiares que se encuentran allí”.

“Lastimosamente nos ha tocado como familiares dormir en el colchón, pero a muchas familias les ha tocado dormir en el piso y hay poca comida. Y eso es lamentable también, que se haga extensiva la tortura a los familiares en los presos políticos de El Rodeo I”, afirmó.

En una carta dirigida a María Corina Machado, los familiares solicitaron explícitamente "una comisión de supervisión" para el tema de los presos políticos.

“No hemos visto la liberación de los uniformados, de los militares”, enfatizó Sequea, quien observó que, del estimado de presos políticos, aunque ha salido “como un 90%”, la mayoría de militares “siguen privados de libertad” entre El Ramo Verde y El Rodeo 1, todos “sin un debido proceso, sin una presunción de inocencia”.

Asimismo, hizo un llamado a “abogados nacionales que se especializan en derecho penal” para que expliquen a las familias “lo que significan los delitos de orden constitucional” y las implicaciones legales de la “valoración” anunciada por las autoridades venezolanas.