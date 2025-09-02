NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Luiz Inácio Lula Da Silva

“Estamos viendo que la Suprema Corte trabaja junto con Lula da Silva para instalar en Brasil una dictadura”: diputado federal brasileño sobre juicio contra Bolsonaro

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Marcel van Hattem, diputado federal del partido Novo de Brasil, habló sobre la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro.

Avanza el juicio considerado como histórico contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y siete colaboradores por un supuesto plan para impedir la asunción de Lula da Silva.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil analiza pruebas contra los siete implicados y Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto.

Para hablar sobre este tema, Marcel van Hattem, diputado federal del partido Novo de Brasil, conversó con el programa La tarde de NTN24.

El invitado dijo sobre la fase final del juicio que: “Lo que vemos hoy es una farsa que Alexandre de Moraes, el falso juez ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos por violaciones de derechos humanos con las más grave de todas las sanciones que es la Ley Magnitsky”.

“Lo que estamos viendo hoy es que hay un sancionado por derechos humanos, reconocido de esa forma por los Estados Unidos, juzgando a un expresidente por una presunta trama golpista que era absolutamente imposible”, añadió.

El diputado federal sentenció que: “toda la presunta trama es una gran fake news y ahora estamos viendo que la Suprema Corte trabaja junto con Lula da Silva para instalar en Brasil una dictadura”.

Y explicó que el exmandatario Jair Bolsonaro, no debería de ser juzgado por la Suprema Corte porque ya no es presidente y si no es presidente “tendría que estar en una corte local y no en la Corte Suprema de Justicia”.

