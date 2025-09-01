NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Juan Miguel Matheus, coordinador de la junta de dirección de Primero Justicia y diputado legítimo de la Asamblea de 2015, aseguró en La Tarde de NTN24 que cada vez que se vacía el Helicoide "quiere decir que viene una ola de represión" en Venezuela.

La situación de derechos humanos en Venezuela sigue deteriorándose en las últimas horas en contra de los líderes opositores y en medio de la incesante presión estadounidense en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.

Los presos políticos venezolanos Roland Carreño y Freddy Superlano habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido, según dieron a conocer personas cercanas este lunes 1 de septiembre.

Juan Miguel Matheus, coordinador de la junta de dirección de Primero Justicia y exdiputado nacional, aseguró en La Tarde de NTN24 que cada vez que se vacía el Helicoide "quiere decir que viene una ola de represión" en Venezuela.

o

Según el exdiputado Juan Miguel Matheus, "Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos".

Matheus también se refirió a la detención de opositores y las polémicas declaraciones de Henrique Capriles.

"Cada vez que se vacía el helicoide, recinto en donde estaban aislados, siendo sometidos a tratos crueles e inhumanos, quiere decir que viene una nueva ola de aprehensiones y represión", advirtió sobre el traslado de Carreño y Superlano.

Respecto a las recientes declaraciones de Henrique Capriles sobre una posible amnistía general para los presos políticos, Matheus fue contundente: "A Capriles no hay que hacerle caso. Está convertido en un meteorito lejano del sistema solar de la dictadura de Nicolás Maduro". A su vez, aseguró que una amnistía en el contexto actual carece de sentido, dado que "no hay voluntad de cambio, no hay voluntad de reforma, no hay voluntad de garantizar la dignidad humana dentro de esta dictadura cruel".

"Si él piensa que tiene derecho a expresar sus opiniones, el 90% de los venezolanos que discrepan de esas opiniones y que lo vinculan a él con la dictadura de Maduro también tienen derecho a expresar la suya", argumentó.

o

A su vez, señaló que el polémico opositor paso "de ser dos veces candidato presidencial a ser un huidizo de las elecciones primarias" y ahora "un diputado de Nicolás Maduro".

Finalmente, Mateos rechazó cualquier posibilidad de negociación con el régimen de Maduro, recordando las acusaciones de narcotráfico contra el gobierno venezolano y la presencia de fuerzas extranjeras en el país.

"No existe esa negociación y llama la atención que Capriles habla de posibles violaciones a la soberanía nacional cuando Venezuela ya está invadida, cuando el suelo sagrado de la patria ya está ocupado por rusos, cubanos e iraníes", concluyó.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Presos políticos

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

'El muro invisible': un reportaje especial que revela la realidad que viven migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿en qué se ha enfocado la gestión de la presidente mexicana?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Le está causando un grave daño a la seguridad regional": diputado hondureño sobre iniciativa que busca declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Política

Ver más
Maduro
Despliegue militar

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: Policía de Ecuador
Terrorismo

Policía de Ecuador incautó un significativo cargamento de material explosivo que iba a ser usado para "actos terroristas" en Colombia

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Roma, hija de Lucho Díaz, impresiona con su talento en el baile: "El sabor lo lleva en la sangre y lo heredó de su padre"

Messi tras lesionarse con el Inter de Miami (EFE)
Lionel Messi

¿Llegará para el partido en el que la Vinotinto se juega su clasificación al Mundial? Esto se sabe sobre la lesión de Lionel Messi

Shakira en el Sofi Stadium de Los Ángeles - Foto AFP
Shakira

"Falta que me pongan a cocinar": Shakira comparte video conduciendo con su equipo en Los Ángeles y asegura que le toca hacer "de todo"

Las consecuencias del control excesivo - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Pretender controlarlo todo puede afectar nuestra relación con los demás, incluso nuestra vida personal; aprende desde la parte espiritual a soltar y a vivir en armonía

Narcotráfico en Venezuela

En medio de la presencia militar estadounidense en el Caribe, Guyana denuncia que toda la droga le entra por Venezuela

Maduro
Despliegue militar

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano