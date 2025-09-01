"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

La situación de derechos humanos en Venezuela sigue deteriorándose en las últimas horas en contra de los líderes opositores y en medio de la incesante presión estadounidense en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.

Los presos políticos venezolanos Roland Carreño y Freddy Superlano habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido, según dieron a conocer personas cercanas este lunes 1 de septiembre.

Juan Miguel Matheus, coordinador de la junta de dirección de Primero Justicia y exdiputado nacional, aseguró en La Tarde de NTN24 que cada vez que se vacía el Helicoide "quiere decir que viene una ola de represión" en Venezuela.

Según el exdiputado Juan Miguel Matheus, "Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos".

Matheus también se refirió a la detención de opositores y las polémicas declaraciones de Henrique Capriles.

"Cada vez que se vacía el helicoide, recinto en donde estaban aislados, siendo sometidos a tratos crueles e inhumanos, quiere decir que viene una nueva ola de aprehensiones y represión", advirtió sobre el traslado de Carreño y Superlano.

Respecto a las recientes declaraciones de Henrique Capriles sobre una posible amnistía general para los presos políticos, Matheus fue contundente: "A Capriles no hay que hacerle caso. Está convertido en un meteorito lejano del sistema solar de la dictadura de Nicolás Maduro". A su vez, aseguró que una amnistía en el contexto actual carece de sentido, dado que "no hay voluntad de cambio, no hay voluntad de reforma, no hay voluntad de garantizar la dignidad humana dentro de esta dictadura cruel".

"Si él piensa que tiene derecho a expresar sus opiniones, el 90% de los venezolanos que discrepan de esas opiniones y que lo vinculan a él con la dictadura de Maduro también tienen derecho a expresar la suya", argumentó.

A su vez, señaló que el polémico opositor paso "de ser dos veces candidato presidencial a ser un huidizo de las elecciones primarias" y ahora "un diputado de Nicolás Maduro".

Finalmente, Mateos rechazó cualquier posibilidad de negociación con el régimen de Maduro, recordando las acusaciones de narcotráfico contra el gobierno venezolano y la presencia de fuerzas extranjeras en el país.

"No existe esa negociación y llama la atención que Capriles habla de posibles violaciones a la soberanía nacional cuando Venezuela ya está invadida, cuando el suelo sagrado de la patria ya está ocupado por rusos, cubanos e iraníes", concluyó.